"Putt***, troi***": le molestie e le chat sessiste nelle agenzie milanesi

Commenti sessisti, volgari. Battutacce da caserma, intimidazioni e richieste più o meno esplicite di favori sessuali. Chat dove si danno voti e giudizi all'aspetto fisico. Ragazze umiliate davanti a tutti. Giovanissime stagiste prese in giro e schernite. In questi giorni è scoppiato il "MeToo" delle agenzie di comunicazione milanesi. Tantissime, ormai, sono le testimonianze che si accumulano in vari thread sui social.

Pasquale Diaferia accusato di molestie

Facciamo un passo indietro. Il sasso, lo scorso 9 giugno, è lanciato in un'intervista del profilo-pseudonimo Monica Rossi al pubblicitario Massimo Guastini, artefice di moltissime campagne di successo per EBay, Jaguar, PayPal, EasyJet e molti altri marchi noti. A un certo punto del colloquio - che si svolge via Messenger -, parlando del mondo della pubblicità, Guastini fa accuse pesanti e circostanziate nei confronti di Pasquale Diaferia, un altro famosissimo comunicatore italiano (demiurgo di "Toglietemi tutto ma non il mio Breil", solo per dirne una). Diaferia, mai condannato per molestie, e pare, per quanto pubblicamente noto, neppure indagato o denunciato, sarebbe "un molestatore e abusatore seriale di giovani e meno giovani colleghe pubblicitarie o tirocinanti".

"Sì, nel mondo della pubblicità c'è un problema con le molestie sessuali. E di uno di questi molestatori seriali conosciamo bene il nome e il cognome: Pasquale Diaferia. La questione è tornata d’attualità recentemente visto che è stato nuovamente invitato dall’Adci (il sodalizio degli art director, ndr) a fare il mentore. Vale a dire incontrare giovani professioniste del settore pubblicitario per valutarne il talento ed eventualmente favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. Ruolo e funzione per i quali servirebbero, secondo me, requisiti morali estranei a Diaferia. Perché nel ruolo di mentore dovremmo mostrare il meglio del nostro lavoro e non il peggio dell’essere umano", spiega nell'intervista Guastini.

Il pubblicitario, poi, racconta un episodio preciso: "Io non so se Pasquale Diaferia sia attualmente un molestatore sessuale. So per certo che lo è stato tra il 2007 e il 2016. Perché me l’hanno raccontato una dozzina di ragazze. L’ultima proprio in questi giorni anche se i fatti che mi ha descritto avvennero nel 2012. Io sino al 2011 ignoravo questo suo “vizietto”. Le cose cambiarono appunto quando una stagista che lavorava nella mia agenzia mi raccontò la sua esperienza diretta. Ed era letteralmente scioccata. Si erano incontrati in un’occasione pubblica e avevano cominciato a parlare della professione comune: la scrittura per la pubblicità. Lei aveva 20 anni e lui 50. Si offrì di accompagnarla a casa. Invece parcheggiò in una zona isolata e tentò approcci sessuali inopportuni dal momento che lei continuava a respingerlo. Non ci fu stupro, ma decisamente quelle furono molestie sessuali".

L'intervista prosegue con altri particolari, alcuni molto forti. A queste accuse, nonostante la richiesta di spiegazioni a Diaferia stesso da parte di Monica Rossi, non è mai arrivata nessuna replica. Diaferia scrive un post contro Guastini chiamandolo "babbeo" e "iettatore", accusandolo di diffamarlo. Ma non entra nel particolare delle molestie alle collaboratrici.

La "Chat degli 80" e le volgarità

Ma è solo l'inizio. Guastini parla della "Chat degli 80": "Agenzia di pubblicità molto famosa, molto potente, molto importante. Una sera a cena con due colleghi che sono divenuti anche amici, le due ragazze scoprono di una chat tra maschi e chiedono di cosa parlino. Uno dei due ragazzi mostra loro la chat. Comprende almeno 80 uomini. Quasi tutti quelli che lavorano in azienda. Dagli stagisti ai capi reparti. Manca solo il grande capo. Restano agghiacciate. Decine e decine di messaggi ogni giorno. Un solo argomento: quanto sono sco***, fighe, ribaltabili o cesse le colleghe. Una chat che si svolge in ambiente di lavoro, durante l’orario di ufficio, con una sfilza infinita di messaggi espliciti, degradanti e umilianti".

Queste parole, in un dialogo successivo di Monica Rossi, vengono confermate da un ex lavoratore di questa agenzia, che si scopre essere We Are Social, un colosso della comunicazione fondato nel 2008, oltre 1.000 dipendenti e uffici in tutto il mondo. Tra cui Milano.

Mario Leopoldo Scrima ci ha lavorato dal 2017 al 2021. "Era una chat in cui c'erano solo i maschi di quella agenzia. Dai direttori ai nuovi arrivati. Io ero un nuovo arrivato quando sono stato inserito dentro", spiega Scrima.

I particolari erano sconci: "Se saliva una collega "fregna" al primo piano tutti lo sapevano in anticipo. Lo sapevamo perché c'era la sentinella di turno che avvisava letteralmente del passaggio indicandone l'outfit condito di commenti sessisti. Venivano usati acronimi per indicare le colleghe e ne ricordo diversi. Si perdevano 10 minuti buoni ogni volta. Tempo sottratto al lavoro ovviamente". Poi c'erano le sfide: "Si lanciava lo scontro diretto e si esprimevano giudizi e pareri su chi doveva passare il turno. Chi ha le tet*** più grosse? Chi il cu*** più tondo? Chi deve essere sco*** a forza ma con un sacchetto in testa perché cessa?", continua Scrima.

"Durante le riunioni, le colleghe non sapevano che prima o addirittura durante noi intanto chattavamo in tempo reale commentando la loro voce odiosa, il loro cu*** grosso, le loro tet*** acerbe o cose così. E quando i meeting finivano, non sanno che molto spesso i maschi rimanevano qualche minuto in più per "approfondire" i discorsi iniziati in quella famosa chat. Quindi la cosa di cui dovevano temere le mie ex colleghe era semplicemente quella di esistere", sottolinea l'ex lavoratore.

I responsabili di We Are Social, parlando pubblicamente del caso, hanno espresso "estremo dispiacere" e dichiarato di non aver mai voluto girare la testa dall'altra parte o insabbiare la storia. Secondo quanto riferito da Monica Rossi, l'azienda ha messo a disposizione degli psicologi e ha manifestato la totale disponibilità al confronto per le persone offese. Nè We Are Social nè Diaferia, a oggi, interpellati da MilanoToday, hanno tuttavia commentato i fatti nel dettaglio.

"Chi di voi è attiva sessualmente?"

Il vaso di Pandora, però, è stato aperto. Su Twitter, Reddit, Linkedin, Instagram e Facebook, nei giorni successivi, hanno cominciato a comparire testimonianze e racconti di episodi simili fuori da Was, anche in agenzie più piccole e meno note. In tutte queste storie un comune denominatore: il cameratismo, le dinamiche del branco e le colleghe più giovani trattate come "oggetti sessuali".

Alcune testimonianze sono state raccolte dal profilo di una copy, Taniume. "Put*** arrogante, chissà quanti pom*** hai fatto per essere qui". E ancora: "Quando ho detto di essere incinta mi hanno chiesto se sco***"; "Mi umiliava, mi metteva le mani sul collo mi scherniva, quando se ne è andato ho iniziato a vivere"; "Ho passato un anno ad andare in terapia per dimenticare quello che mi dicevano in ufficio". Inoltre: "Mi facevano notare come tutti mi volessero, quanto fossi bella; ero sempre sessualizzata e in imbarazzo". Tutte le testimonianze sono dello stesso tenore, sovrapponibili. E, molto probabilmente, è l'inizio di un onda che non si infrangerà su qualche post di scuse imbarazzate.