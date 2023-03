La fabbrica del Duomo raccoglie offerte (anche) con una webcam

Due euro per guardare il panorama di Milano con gli occhi della Madonnina, ma anche per finanziare il restauro del Duomo. La Veneranda fabbrica ha attivato una webcam dal punto più centrale della città: la guglia maggiore della cattedrale.

L'occhio elettronico è accessibile 24 ore su 24 a questo indirizzo, ma bisogna pagare un obolo per ammirare lo skyline. La tariffa minima è 2 euro (unica sessione per 20 minuti); mentre quella annuale (15 euro) permette sessioni illimitate per 365 giorni. Tutti i giorni, alle 7.50 e alle 19.30, la webcam trasmetterà le immagini su "Duomo Milano Tv", il canale YouTube ufficiale del Duomo.

"Un’iniziativa che, salutando l’arrivo della primavera 2023, vuole essere un omaggio alla Madonnina che, raffigurazione della Vergine Assunta, rappresenta anche un importante segno civico", si legge in una nota della Veneranda Fabbrica.

Una storia che ci riporta alle Cinque Giornate di Milano e alle vicende del Risorgimento italiano quando, nella notte tra il 19 ed il 20 marzo del 1848, le truppe austriache scesero dal Duomo di Milano, dopo che i cacciatori tirolesi ebbero sgombrato le Terrazze (dall’alto delle quali avevano tenuto sotto assedio la piazza).

I rivoltosi, temendo un agguato, non si arrischiavano ad entrare nella cattedrale, finché al terzo giorno della rivoluzione, il valtellinese Luigi Torelli ed il trevisano Scipione Bagaggi alzarono il tricolore sulla Madonnina. Quella vista, insieme al suono a distesa del campanone dopo due giorni di silenzio, rincuorò l’intera città e risvegliò l’orgoglio meneghino nei combattenti delle barricate.