WhatsApp down oggi, l'app non funziona

WhatsApp down in tutta Italia dalle 9 di oggi, martedì 25 ottobre. Come riporta Today.it, in molte città d'Italia, da nord a sud, si stanno riscontrando disservizi al funzionamento della popolare app di messaggistica istantanea. Allo stato attuale, alcuni utenti riescono ad inviare i messaggi ma non a riceverli, per altri i problemi riguardano solo la versione web del client.

Il sito Downdetector - specialista del settore - ha registrato un'impennata di segnalazioni, provenienti da tutto lo stivale, Milano compresa. Al momento gli altri servizi forniti da Meta, e quindi Facebook e Instagram su tutti, non sembrano registrare criticità di sorta.

"Siamo consapevoli che alcune persone stanno attualmente avendo problemi nell'inviare messaggi e stiamo lavorando per ripristinare WhatsApp per tutti il più rapidamente possibile", ha spiegato un portavoce di Meta.

Le segnalazioni sul down di Whatsapp