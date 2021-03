Whatsapp down: segnalazioni di difficoltà anche per Facebook e Instagram

WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger le app dell'ecosistema di Mark Zuckerberg stanno avendo problemi di connessione, tantissime le segnazioni dal territorio di Milano ma a quanto pare il problema non è legato al territorio ma sarebbe di portata globale.

Sul sito specializzato downdetector.com, che segnala i disservizi di tante piattaforme web, stanno arrivando segnalazioni degli utenti a partire dalle ore 18 di venerdì. Non ci sono al momento dettagli sulle cause e sulla estensione del down.

WhatsApp in tilt e l'hashtag #whatsappdown scala rapidamente le tendenze di Twitter. Su anche l'hashtag #instagramdown. A giudicare dal messaggio pubblicato dal @wabetainfo: il profilo, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda aggiornamenti e novità della app di messaggistica, annuncia: "Sì, WhatsApp sta avendo probemi!".