I giudici di XFactor sono (quasi) tutti milanesi: ecco chi sono

Manca pochissimo alle famose 'Audition' di XFactor e il programma Sky rende noto il nuovo cast che per questa nuova stagione è (quasi) tutto milanese. Al temuto banco dei giudici, infatti, siederanno alcuni volti noti nati e cresciuti a Milano. Solo un 'fuori sede': Achille Lauro. Alla conduzione Giorgia.

Manuel Agnelli

Grande ritorno di Manuel Agnelli, veterano del programma e che aveva ceduto la poltrona a Morgan. Cinque edizioni di XFactor alle spalle, memorabile quella in cui aveva scolpito il percorso dei Maneskin divenuti ora artisti internazionali. Il fondatore degli Afterhours, dalla carriera brillante, è nato a Milano e cresciuto a Corbetta. Il cantante ha ricevuto dall'Università Iulm il diploma ad honorem del Master in Editoria e produzione musicale.

Jake La Furia

Super esponente di Milano, Jake La Furia raccoglie in qualche modo il testimone di Fedez sedendo al banco dei giudici di XFactor per scovare talenti nel mondo del rap e dell'hip hop. Il rapper fa parte del trio Club Dogo, fondato a Milano a inizio anni 2000 e che proprio nel 2024 è tornato alla ribalta con un disco nuovo e una serie di concerti sold out al Forum di Assago dopo anni di assenza. A fine giugno l'ultima tappa nella "loro Milano" sarà a San Siro.

Paola Iezzi

Ultima milanese giudice del programma Sky è Paola Iezzi che si separa momentaneamente dalla sorella Chiara - del duo Paola&Chiara, ça va sans dire - per prendere posto davanti alle centinaia di aspiranti cantanti che si susseguiranno sul palco di XFactor nelle prossime settimane. Nata, cresciuta e affezionata a Milano, soprattutto alla zona di parco Sempione dove abita, Paola Iezzi è stata icona degli anni 2000 con la sorella per poi fare ritorno sulla scena musicale con Sanremo 2023.