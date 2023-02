All'arrivo del van nero che ha portato Zhan nel negozio, centinaia di persone hanno infatti invaso la strada a due passi dal Duomo nella speranza di strappare un saluto all'attore o di immortalarlo da più vicino possibile. Lo stesso Zhan è stato anche avvistato all'Hangar Bicocca per una delle sfilate della maison italiana. Anche lì altro bagno di folla per lui.

Zhan, che ha ottenuto la notorietà mondiale recitando da protagonista nella serie "The Untamed", è stato ospite dei fratelli Della Valle nelle varie sfilate di Tod's per la fashion week meneghina.

Via Montenapoleone paralizzata per l'arrivo del cantante e attore cinese, che era ospite di Tod's

Milano, via bloccata dai fan di Xiao Zhan: in centinaia 'in fila' per l'attore