A Milano il primo centro in cui si può fare yoga con i gatti (che possono essere adottati)

Lezioni speciali, con compagni speciali. A Milano ha aperto un centro yoga in cui è possibile seguire i corsi con i gatti in sala in una stanza allestita su misura per loro.

L'idea è venuta a Eleonora Coco, titolare del centro yoga MarySoul di via Panizzi e inesgnante dal 2017, che ha deciso di unire "tutto ciò che mi rende felice: lo yoga e i gatti". Il segreto, spiega lei stessa sul sito del centro, è "Musa, la mia gattina, sempre presente durante le lezioni quando ospitavo a casa i miei allievi. Le ragazza erano super entusiaste, quando entravano la prima cosa che facevano era salutare Musa".

Da qui la decisione di sperimentare le lezioni con gli amici a quattro zampe anche a Milano. "Dicono che i gatti assorbono energia negativa e rilasciano energia positiva - spiega Eleonora Coco, conosciuta come Ele Tink -. Molte persone arrivano e dicono entro in questa stanza e mi passa tutto".

E le lezioni con i mici hanno anche un fine nobile. Alcuni dei gatti presenti in palestra, infatti, cercano famiglia e uno degli obiettivi portanti del progetto è proprio quello di far conoscere il carattere dei gatti con la speranza che qualcuno decida di adottarli.