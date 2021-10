Lo youtuber che sfida un tram di Milano di corsa: chi arriverà prima al capolinea? Video

Lo youtuber Anima ha sfidato un tram di Milano da capolinea a capolinea e, naturalmente, ha pubblicato il risultato della gara sul suo canale. Chi ha vinto nella corsa tra l'uomo e macchina? L'uomo. Per riuscire nella sua sfida lo youtuber, Sascha Burci (nome d'arte) si è allenato per circa un mese.

Il primo passo fatto dal giovane è stato quello di scegliere la tratta più breve delle diverse linee di tram di Milano. La scelta è ricaduta sul tram 4 (Cairoli M1) e Niguarda (Parco Nord), lunga circa 5 km e percorribile dal tram in circa 31 minuti.

La sfida tra lo youtuber e il tram: video

Anima, famoso anche per i suoi video sui videogiochi, ha prima viaggiato sul tram, cronometrandolo sul campo. Un esercizio servito per avere un'idea del tempo medio di percorrenza e per valutare se nelle strade accanto ai binari ci fosse lo spazio necessario per correre a piedi.

Lo youtuber, che ci aveva già provato con la metro (qui il video), il giorno della gara si è fatto accompagnare da un amico e un'amica che dall'interno del tram lo seguivano e incitavano. Il successo di Anima, oltre che sportivo, è arrivato anche su Youtube dove il videoclip è subito entrato in tendenze.