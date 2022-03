Il comune milanese imbrattato con le "Z" dell'esercito russo

Una lettera tracciata con la vernice bianca. Una lettera che in questi giorni, inevitabilmente, non può essere soltanto una semplice lettera. Vandali in azione a Cesate, nel Milanese, dove qualcuno ha pensato bene di imbrattare i muri della città lasciando una "Z" che ricorda tragicamente il simbolo dipinto sui mezzi russi che lo scorso 24 febbraio hanno invaso l'Ucraina.

Il raid è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì e nel mirino sono finiti la stazione e lo spazio davanti al comune. È un "atto che più che vandalico definirei vigliacco e indegno", la dura accusa che il sindaco Romberto Vumbaca ha affidato a un video condiviso sui canali social dell'amministrazione. "Degli individui si sono divertiti a imbrattare alcuni luoghi del nostro territorio con della vernice disegnando una Z. La Z rappresenta la condivisone dell'invasione di Vladimir Putin al popolo ucraino. Uno di questi luoghi è l'ingresso del palazzo comunale, luogo di esercizio della democrazia".

"È evidente - ha proseguito il pirmo cittadino - che ogni orientamento politico è legittimo ed è giusto che si esprima, così come è evidente che la guerra rappresenta il punto più basso del disprezzo della dignità umana. Né io né la mia amministrazione e nemmeno la comunità cesatese si fa intimidire da questi gesti", ha assicurato Vumbacca. "Gesti - ha rimarcato - che offendono non solo la sofferenza del popolo ucraino ma anche la generosità di tutti i nostri concittadini che in questi giorni hanno manifestato la loro vicinanza anche in modo materiale a chi in questo momento ha bisogno e necessità".

Lo stesso sindaco ha fatto sapere di aver già chiesto l'intervento della polizia locale e dei carabinieri. Una mano per individuare i vandali potrebbe arrivare dalle telecamere installate in paese che potrebbero aver ripreso il raid. "Chiedo a tutti - ha concluso il primo cittadino - di condividere il totale disgusto e disprezzo verso questi gesti".