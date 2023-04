Il fake ambientato a Milano

Donazioni agli ucraini nelle narici di Zelensky: la pubblicità è finta, e il video è un fake

Gira in rete da qualche giorno, rilanciato dai canali filorussi, un video che ritrae un viedeo wall in piazza del Duomo in cui si vede il volto di Zelensky e si possono donare banconote infilandole nelle narici del presidente ucraino