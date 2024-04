Zendaya (e non solo) in piazza Duomo a Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sfilata di stelle sotto la Madonnina. Domenica mattina gli attori e il regista di "Challengers", l'ultimo film di Luca Guadagnino, hanno partecipato a un evento di presentazione della pellicola in piazza del Duomo a Milano.

Capofila, e star più attesa, Zendaya, l'attrice 27enne al secolo Zendaya Maree Stoermer Coleman, che è il volto dell'ultima opera del regista italiano, che affronta il tema classico del triangolo amoroso, reinterpretato in chiave contemporanea. Il film racconta infatti delle vicende di Tashi Duncan - interpretata proprio da Zendaya, una ex prodigio del tennis diventata allenatrice, sposata con Art Donaldson - l'attore Mike Faist, un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte. Il triangolo si concretizza quando il marito deve affrontare sul campo Patrick - Josh O'Connor -, un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi.

Sul "red carpet" allestito per l'occasione sulla Terrazza Duomo 21, oltre a Zendaya, erano presenti proprio lo stesso Guadagnino, Mike Faist e O'Connor, diventato famoso per aver interpretato il principe Carlo nella serie "The Crown". Il film "Chellengers" sarà nelle sale dal prossimo 26 aprile.