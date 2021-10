Mobilità a zero emissioni, Milano è tra la migliori città italiane

Milano è tra le città che sono più avanti nel processo per arrivare a produrre zero emissioni inquinanti. A dirlo Legambiente che con il dossier Città MEZ 2021 – Città Mobilità a Emissioni Zero, realizzato in collaborazione con Motus-E per CleanCities, mette in luce in cambiamenti avvenuti nel campo della mobilità negli ultimi anni e, soprattutto, con la pandemia.

Il lockdown - afferma l'associazione ambientalista - ha messo in luce come da un lato gli spostamenti di massa siano meno necessari, con il diffondersi dello smartworking, dall’altro che le città svuotate dalle auto sono più vivibili e dall’aria più pulita.

A livello lombardo, le migliori performance sono quelle di Bergamo, dove si evidenzia una diffusione della mobilità elettrica in particolare grazie alla principale linea di autobus già elettrificata (12 mezzi) e al servizio di sharing mobility totalmente elettrico. Tra le città prese in considerazione, anche Brescia e, appunto, Milano.

Proprio il capoluogo lombardo si conferma infatti come principale città italiana che più delle altre ha intrapreso la corsa verso una mobilità a emissioni zero, grazie in particolare all’ampia e capillare offerta di servizi di sharing mobility e ai mezzi pubblici elettrici: ben il 76%. Atm dichiara 124 autobus elettrici già in servizio, che diventeranno 167 a fine 2021, mentre altri sono attesi nei prossimi anni, per giungere a 1.200 entro il 2030.

"Ci avviamo verso il periodo peggiore dell’anno per la qualità dell’aria, tra pochi giorni si accenderanno anche i riscaldamenti, tanto che i dati sui livelli di polveri sottili sono già in aumento su tutta la regione – sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. È necessario agire in fretta per invertire quella che ormai è una consuetudine: inverno uguale aria irrespirabile. Le città devono essere le protagoniste della transizione ecologica, bene quindi tutte le iniziative che possono migliorare le qualità dell’aria, dall’Area B (Low Emition Zone) promossa da Milano per impedire l’accesso di veicoli inquinanti, ai 100km di piste ciclabili di Brescia, ma anche e soprattutto nelle politiche di ridisegno delle strade e dello spazio pubblico urbano, come le strade 20 e 30, i percorsi ciclabili e le zone scolastiche".

Per ricoprire i tragitti non garantiti dal trasporto pubblico locale - mette in evidenza il rapporto di Legambiente - è necessario incrementare l'intermodalità dei servizi, ossia una migliore combinazione tra trasporto pubblico locale e le diverse forme di sharing, monopattini, a piedi e spostamenti sicuri in bici. Un altro punto fondamentale per lavorare sulla transizione verso la mobilità a emissioni zero entro il 2030 è efficientare la flotta del trasporto pubblico locale con mezzi elettrici.