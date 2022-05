"Open air museum", il grande festival gratuito dedicato alla street art

Prosegue "Zero97 - Open Air Museum", il progetto pubblico e gratuito di conservazione e valorizzazione del patrimonio di Urban Art del territorio di San Donato Milanese. L'iniziativa ha come obiettivo quello di raccontare la città di San Donato Milanese - e zone limitrofe - come luogo urbano che da oltre 25 anni è punto di contatto tra arte contemporanea e collettività, alimentando, con nuovi interventi, incontri, laboratori, workshop e tour, il patrimonio culturale e storico del comune alle porte di Milano.

E così, oltre all’ archivio digitale che raccoglie oltre 400 opere mappate e 273 fotografie di altrettanti interventi di arte urbana disseminati sul territorio in oltre 20 anni di produzione, il progetto si compone, oggi, di quattro sezioni: ZeroTour, tour di arte urbana a cura dell’associazione culturale e Acu another scratch in the wall; ZeroTalk, incontri e conferenza a tema con i protagonisti della creatività urbana in Italia; ZeroLab, workshop per adulti e bambini per conoscere e sperimentare tecniche e strumenti; e ZeroStreet, interventi artistici di artisti di fama nazionale e internazionale sul territorio sandonatese.

Dopo le opere già completate da Davide Tolasi e Frode, nei prossimi giorni sarà completata l'opera di Biancoshock. L’artista sandonatese - tra i più riconosciuti del panorama nazionale e internazionale - ha concluso sul muro esterno della palestra della scuola Galileo Galilei “Linee di pensiero”. Si tratta di un’opera concettuale sul tema dei conflitti mondiali che Biancoshock interpreta visivamente con tre linee accostate l’una all’altra a simboleggiare la strada - il cui percorso è stato ripreso da Google Maps - che collega San Donato Milanese a una località attualmente in guerra. Dal 2 al 14 maggio 2022, poi, partiranno i lavori del collettivo Studio Mercurio Cromo per la realizzazione dell’intervento di arte partecipata nel sottopasso tra via Di Vittorio e il quartiere Certosa: un’occasione ghiotta per chiunque voglia cimentarsi con pennelli e bombolette, prendendo così parte alla realizzazione di un’opera corale che verrà regalata alla città. I murales - che andranno a sostituire quelli precedenti ormai usurati dal tempo - avranno come tema il quartiere di via Di Vittorio e Certosa e i suoi abitanti, i quali sono infatti chiamati a partecipare liberamente il 5,6,7 maggio dalle 9:30 alle 17 e il 12,13,14 maggio dalle 9:30 alle 17.

E dal 20 al 22 maggio, in via Veneto - tre studentesse del corso di Graphic Design dello Ied - Istituto Europeo di Design di Milano - supervisionate da Marta Biasi - visual artist, art director e docente IED - realizzeranno sul muro esterno della palazzina di via Vittorio Veneto un intervento di Arte Pubblica sul tema dell’empowerment femminile.