Tutto esaurito per Zerocalcare a Milano

Soldout per Zerocalcare a Milano. In meno di due minuti sono andati del tutto esauriti i 600 biglietti venduti online per la serata Zerocalcare unplugged, che vedrà protagonista il fumettista, al secolo Michele Rech, insieme al musicista Giancane, autore della sigla della serie Netflix, che ha registrato un enorme successo, Strappare lungo i bordi.

L'evento, in programma il 15 dicembre allo Spirit de Milan, inizierà con una chiacchierata con l'artista, fresco di pubblicazione, con l'editore Bao, della raccolta Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia. Subito dopo, Giancane, aka Giancarlo Barbati, si esibirà dal vivo per il pubblico.

Nel corso della serata, a tutti coloro che acquisteranno un fumetto di Zerocalcare verrà data in omaggio una cartolina esclusiva in tiratura limitata firmata dall'autore. Ad essere disponibile, in anteprima, sarà anche il nuovo vinile di Giancane Strappati lungo i bordi.