Zhang e Sala si incontrano in comune: il nuovo stadio a San Siro è più vicino

Uno a uno. Un gol messo a segno dal presidente, che ha garantito che nel futuro del club ci sarà ancora lui. E uno siglato dal sindaco, che ha tenuto duro e ha ottenuto - quasi - le garanzie richieste. È finito in parità, ed è un pareggio che accontenta tutti, l'incontro tra il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, e il numero uno dell'Inter, Steven Zhang.

Lo stadio scelto per il "match" è stato palazzo Marino, dove in mattinata il sindaco ha ricevuto il presidente nerazzurro e l'amministratore delegato per l'area corporate della società, Alessandro Antonello. La questione sul tavolo, in campo, era chiaramente il nuovo stadio di Milano, l'impianto che Inter e Milan vorrebbero costruire a San Siro e per cui nei giorni scorsi proprio Sala aveva frenato in attesa - aveva sottolineato - di avere garanzie soprattutto sul futuro societario dell'Inter a causa dei problemi della casa madre Suning.

Nuovo stadio di Milano, si va avanti

Dopo l'appuntamento di mercoledì, però, sembrano essersi aperti quanto meno nuovi spiragli. "Durante l’incontro, il presidente dell’Inter ha confermato al sindaco Giuseppe Sala l’impegno a medio lungo termine della proprietà nel club" ha fatto sapere palazzo Marino, annunciando così una buona notizia per i tifosi nerazzurri - tra cui lo stesso Sala - e per l'amministrazione meneghina. E ancora: "Inoltre il presidente Steven Zhang ha rimarcato l’importanza strategica del progetto Nuovo Stadio per Milano, in particolare nell'ottica dell'auspicata ripresa economica della città".

Quindi, palla al sindaco: Sala - hanno sottolineato dal comune - "ribadendo che la continuità nella proprietà dell’Inter è un aspetto fondamentale per la prosecuzione dell’iter autorizzativo del nuovo stadio, ha preso atto con soddisfazione delle parole di Steven Zhang. L’incontro - è stato rimarcato da palazzo Marino - si è svolto in un clima di grande cordialità e con l’obiettivo comune di portare avanti il dialogo su questo dossier".

"Il sindaco - hanno concluso dal comune - si è infine congratulato per la conquista del 19° scudetto che ha permesso di riportare a Milano il più importante trofeo sportivo italiano dopo 10 anni".

La lite sullo stadio tra Sala e l'Inter

La ritrovata serenità tra il sindaco e il club di viale della Liberazione arriva dopo qualche mese decisamente movimento. A marzo, Sala parlando del nuovo stadio, rispetto alle voci secondo cui Suning, società proprietaria dell'Inter, fosse alla ricerca di nuovi soci, aveva affermato che "finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino, le cose per noi devono essere ferme. Non stiamo parlando solo dello stadio ma di un progetto in cui la metà dell'investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose". E aveva concluso: "Io non posso affidare un quartiere della città, per un così lungo periodo, a realtà di cui non è certa la proprietà futura".

Decisamente irritata la replica nerazzurra. "Fc Internazionale Milano - si leggeva in una nota ufficiale del club - ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del sindaco di Milano offensive nei confronti della proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano. Se dovesse essere confermato che l’Inter e la proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti».