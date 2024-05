La nuova "zona rossa" di Milano: tutte le strade chiuse al traffico

È pronto a partire, con il concerto dei Metallica previsto per mercoledì 29 maggio, il piano speciale di mobilità del Comune di Milano per "alleggerire" la pressione automobilistica (in termini di traffico e di sosta selvaggia) nelle vicinanze dell'Ippodromo La Maura, in via Lampugnano. Un problema che, nel 2023, era esploso, insieme alla rabbia dei residenti.

Il piano prevede, in sintesi, l'istituzione di due zone limitate: una, "rossa", interdetta alla circolazione dei non residenti; l'altra, "verde", che sarà di pre-filtraggio e presidiata dalla polizia locale. E poi la presenza (che si annuncia piuttosto massiccia) di mezzi per la rimozione forzata delle automobili in sosta nelle aree non consentite. Vediamo tutti i dettagli.

La zona rossa, innanzitutto, comprende l'ippodromo, il Parco di Trenno e parte del quartiere di Trenno, ed è delimitata dalle vie Mafalda di Savoia, Montale, Ippodromo, Pinerolo, Harar, Novara, Cascina Bellaria, Fratelli Gorlini (Trenno) e Lampugnano (Trenno). In quest'area, dalle 7 del mattino del giorno del concerto, l'accesso sarà limitato ai residenti diretti alle proprietà nonché ai mezzi di soccorso, di pubblica utilità, di servizio all'organizzazione dell'evento, alle forze dell'ordine, ai disabili accreditati e alle persone autorizzate.

La zona verde si estende a nord della Maura, ed è la cosiddetta area di pre-filtraggio. Sarà assicurata la regolare circolazione ma sarà comunque una zona presidiata per il concerto. La zona verde è delimitata dalle vie Cilea, (piazza) Bonola, Cechov, Natta, Sant'Elia, Diomede e Ippodromo, e comprende dunque i quartieri Bonola-Betti e Lampugnano.

Ai residenti del quartiere QT8 è suggerito l'accesso da piazzale Stuparich. Ai residenti del quartiere Trenno è consigliato l'accesso da via Novara e via Cascina Bellaria. Ai residenti del Gallaratese, che provengono dalle autostrade A4, A8 e A9, si consiglia di utilizzare l'uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa, via Gallarate e via Bolla; per chi proviene dal centro di Milano si suggerisce la stessa direttrice. Per chi proviene dalla Tangenziale Ovest, infine, si suggerisce l'uscita Molino Dorino per poi proseguire in via Borsa o via Appennini.

Il piano prevede il potenziamento dei mezzi pubblici, che restano il metodo fortemente consigliato da Palazzo Marino per raggiungere La Maura e assistere al concerto. Non sono mancate critiche da parte dei residenti, soprattutto sulla comunicazione non sempre ottimale. Ad esempio, finora non era chiaro se in zona verde le auto potessero circolare o no, e molti residenti non saprebbero quando ci sono i concerti. Inoltre, i parcheggi di interscambio (come Lampugnano, Cascina Merlata e Molino Dorino) conterebbero in tutto circa 6mila posti, ma occorre considerare che, in giornate feriali, alcuni di questi saranno pieni per i pendolari. "Promossa" invece la comunicazione inviata dagli organizzatori dei concerti per illustrare le regole agli spettatori e, a seconda della loro provenienza, suggerire loro il modo migliore per recarsi alla Maura.