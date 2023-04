Quali strade di Milano avranno il limite a 30 all'ora

Limite di 30 all'ora sì, ma non in tutta Milano. Il limite varrà per le strade interne ai quartieri, non su quelle a lunga percorrenza. Lo ha spiegato il sindaco della città, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui social in cui ha parlato di come la città sta affrontando il tema dell’inquinamento e della mobilità più sostenibile.

"Credo anche che Milano possa, con l’orizzonte dei quartieri 30, diventare una capitale dell’innovazione della mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di servizi digitali, che facilitano la vita degli abitanti", ha aggiunto. Affrontando il tema degli spazi pedonali di fronte alle scuole Sala ha spiegato che sono oltre 60 gli interventi già realizzati negli ultimi anni dall’amministrazione.

"Ci impegniamo oggi ad aumentare in modo molto significativo il numero di queste trasformazioni car-free relativamente alle strade dove ci sono scuole", ha aggiunto. Infine il tema del contrasto alla sosta selvaggia. "Stiamo formando una squadra di agenti della polizia locale in bicicletta con il compito di presidiare con attenzione le corsie ciclabili a rischio parcheggio selvaggio, per esempio quella di viale Monza".

"Non è accettabile che vi sia chi parcheggia su uno spazio riservato al transito delle persone in bici - ha concluso Sala -. Abbiamo in programma di proteggere meglio le corsie nate nel 2020 durante la pandemia: da giugno in poi partiranno diversi progetti in questa direzione".