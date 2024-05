Una nuova Ztl a Milano e 100 strade a 30 km/h

Sicurezza stradale, migliore qualità dell'aria. E, poi, una città per biciclette, pedoni, che predilige i mezzi di trasporto pubblici ovviando al traffico e dia spazio ai residenti. Sono questi gli obiettivi al centro di una serie di provvedimenti in tema mobilità approvato dalla Giunta comunale. Il primo punto, era già stato anticipato, è l'istituzione della Ztl del Quadrilatero della Moda. Sarà attiva 24 ore su 24 nell'area delimitate dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte e via Cino del Duca.

Le regole della Ztl

Il divieto di accesso sarà in vigore per tutti i mezzi tranne i residenti e domiciliati (previa registrazione) con autorizzazione alla sosta nelle strisce blu, posti auto nella Ztl o proprietari di box. Potranno entrare anche coloro i quali hanno prenotato un posto nelle autorimesse interne alla nuova Ztl, i mezzi di servizio delle imprese che si occupano di manutenzione, artigiani o impiantisti. Per loro sono concessi 50 ingressi all'anno. Naturalmente, inclusi nell'elenco ci sono i sanitari del 118 e chi si occupa di assistenza socio sanitaria. Considerata la zona, laddove vi siano eventi di richiamo nazionale e internazionale saranno concesse deroghe ai veicoli per il supporto delle manifestazioni previa autorizzazione. Escluse dal divieto anche le auto degli ospiti degli alberghi, i taxi e gli Ncc. Deroghe anche per chi trasporta beni per rifornire bar, negozi, ristoranti e hotel. In questo caso, per il cibo si potrà entrare dalle 2 alle 8 del mattino e dalle 16 alle 18 ogni giorno. Per i beni non deperibili, quindi legati ai negozi, l'ingresso delle auto è consentito dalle 2 alle 8 del mattino. Infine, per la consegna a domicilio di acquisti online sarà possibile entrate nella Ztl dalle 2 alle 10 del mattino. Il tutto, sempre, previa registrazione.

I parcheggi della M4

Un altro tema introdotto dai provvedimenti deliberati è quello della sosta intorno alle stazioni della linea metropolitana M4 Forlanini/Mecenate e Giambellino/San Cristoforo. In questo caso l'obiettivo è tutelare i residenti. Per questo i parcheggi saranno gratuiti per i residenti con contrassegno e a pagamento per gli altri, nei feriali di giorno o in casi particolari fino alla mezzanotte.

Area B e C

Il Comune ha deciso di posticipare alcuni divieti. "La decisione è maturata prendendo in considerazione, da una parte, il mutato contesto economico, la crescita dei prezzi nel mercato automotive e il relativo costo sociale per i cittadini e, dall’altra, i progressi nell’innovazione tecnologica che non hanno raggiunto i risultati previsti", si legge nella nota di Palazzo Marino.

Verrà posticipata di un anno, al 1° ottobre 2025, l’entrata in vigore del divieto di accesso e di circolazione in Area B e in Area C per le moto e i ciclomotori alimentati a miscela (motore a due tempi) Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina (motore a quattro tempi) da Euro 0 a Euro 1. Prorogata fino al 31 settembre 2028 la possibilità di entrare in Area B e Area C per i veicoli diesel Euro 6 (per i quali sarebbe entrato in vigore il divieto tra il 1° ottobre 2024 e il 1° ottobre 2027).

In particolare, per Area B si tratta di auto diesel Euro 6 A-B-C (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e veicoli trasporto cose alimentati diesel Euro 6 A (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019). Per Area C di auto diesel Euro 6 A-B-C, i taxi e Ncc (fino a 9 posti) diesel Euro 6 A-B-C (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e veicoli trasporto cose (N1) diesel Euro 6 A (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019).

Un centinaio di strade a 30 km/h

Altro tema caldo è quello dei limiti di velocità in città. Il Comune ha deciso di introdurre il limite a 30 chilometri orari davanti agli istituti scolastici. L'obiettivo, spiegano, è quello di realizzare entro settembre "un centinaio di strade scolastiche a 30 km/h, partendo dalla valutazione di diversi aspetti, tra cui il numero di incidenti rilevati negli ultimi anni, la popolazione scolastica e le caratteristiche residenziali e commerciali dei luoghi".

Quali? Si sta stilando un piano, ma alcune sono già state individuate: corso di Porta Vicentina (Municipio 1), via Fara (Municipio 2), via Carlo Pisacane (Municipio 3), via Cardinale Mezzofanti (Municipio 4), via Ulisse Dini (Municipio 5), via Giacomo Watt (Municipio 6), via Val D’Intelvi (Municipio 7), via Michelangelo Buonarroti (Municipio M8), via Alessandro Litta Modigliani (Municipio 9).

Biciplan 'Cambio'

Grazie ai fondi del Pnrr, e alla collaborazione tra Comune e Città Metropolitana, verrà realizzato il progetto Biciplan 'Cambio' per la messa a punto di una rete di corridoio ciclabili. Sono state individuate cinque linee, di cui due interessano proprio il Comune di Milano. La prima passa per le zone a nord verso i comuni dell'Alto Milanese. La seconda parte da sud ovest, dalle parti di Bisceglie, e prosegue verso ovest. L'accordo prevede che i lavori vengano svolti da Città Metropolitana e che il Comune metta a disposizione a titolo gratuito le aree e gestirà l'infrastruttura