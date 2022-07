Milano avrà una nuova ztl e un'altra strada pedonalizzata

A Milano ci sarà una nuova strada pedonale - come via Sarpi o corso Como per intenderci - e una nuova zona a traffico limitato (ztl). La Giunta comunale ha approvato l’istituzione della ztl nel quartiere Isola e la contestuale pedonalizzazione di via Borsieri, tra via Porro Lambertenghi e piazzale Segrino, seguendo le indicazioni arrivate dal Municipio 9 dopo il confronto con residenti e commercianti.

Rispetto alla proposta originale di ztl approvata nel 2021, l’attuale delibera esclude dalla zona a traffico limitato il cavalcavia Bussa e la via Confalonieri (oltre a via Borsieri, nel tratto tra il cavalcavia Bussa e via Confalonieri e via Sassetti, nel tratto tra via Confalonieri e via Restelli) per consentire a coloro che parcheggiano nei posti auto presenti sul cavalcavia di potervi accedere senza entrare nell’area ztl. Nel contempo anticipa l’attivazione alle 19.30, rispetto alle 20.00 precedenti, fino alle 6.00 del mattino, consentendo comunque l’accesso e la sosta ai residenti e ai veicoli autorizzati.

La pedonalizzazione di via Borsieri

La pedonalizzazione di parte di via Borsieri è stata introdotta tenendo anche in considerazione le attuali caratteristiche dell’area: in particolare la presenza di diversi locali, la grande affluenza di persone e la ridotta sezione della carreggiata con ampi spazi alla pedonalità per consentire l’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti. La delibera prevede anche l’attivazione di convenzioni con i parcheggi posti nelle vicinanze degli ingressi della ztl.



“Lo spazio da restituire alla socialità è uno dei temi essenziali su cui stiamo lavorando. Il quartiere Isola - commenta l’assessora alla Mobilità Arianna Censi - è da sempre molto attrattivo nelle ore serali ed era necessario diminuire la pressione veicolare sull’area per venire incontro alle richieste dei residenti che chiedevano una migliore vivibilità e nel contempo non limitare gli spazi per gli esercenti. L’estensione della rete pedonale contribuisce a favorire la fruizione dell’area equilibrando l’insieme delle relazioni fra le diverse componenti, che siano residenti, commercianti, lavoratori o turisti che la frequentano”.