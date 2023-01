A Milano ci sarà una nuova Ztl (con multe per chi passa)

Accessi controllati. A Milano presto ci sarà una nuova Ztl. Dalla primavera, infatti, la zona di San Siro - in concomitanza con partite di calcio e grandi eventi - diventerà una grande zona a traffico limitato. Il tempo di installare le telecamere, necessarie per verificare gli accessi e per le multe, e di sistemare la segnaletica è la Ztl partità.

Gli obiettivi sono chiarissimi: evitare il congestionamento del quartiere e dire basta alla sosta selvaggia in occasione degli appuntamenti che richiamano migliaia e migliaia di spettatori. Già a metà dicembre, in occasione di un evento di padel all'Allianz cloud, la polizia locale aveva staccato un centinaio di multe per divieto di sosta in una sera. Adesso il passo successivo, con la zona a traffico limitato, una soluzione già comunque più volte ventilata in passato. Nella nuova Ztl dovrebbero rientrare tutte le vie intorno al Meazza fino a via Novara e chiaramente la zona dell'Ippodromo - teatro di concerti in estate - e lo stesso Allianz cloud. L'accesso sarà consentito ai residenti e, presumibilmente, a chi ha un posto in un parcheggio a pagamento.

Non mancano, però, le polemiche, con l'opposizione già sulle barricate. "Le Ztl sono la soluzione a tutto per questa giunta. Ztl lungo i Navigli, ztl in zona Isola e, perché no? Ztl anche in zona San Siro in occasione di concerti e partite. E intanto il Municipio 7, che festeggia per il ‘traguardo’ raggiunto, chiede il potenziamento dei mezzi pubblici. Se non fosse che ci sono di mezzo tantissime persone, milanesi e non, potrebbe essere davvero divertente stare a vedere il Comune ballare questo valzer: aumenta il biglietto, riduce le corse e al Municipio 7, della stessa parte politica della maggioranza che siede a Palazzo Marino, chiedono il potenziamento del trasporto pubblico. Sembra quasi non parlino tra di loro", recrimina il consigliere cmunale di Fratelli d’Italia, Chiara Valcepina. “Come per ogni area a traffico limitato, succederà che, nel momento in cui verrà attivata, si creeranno indescrivibili ingorghi ai confini della stessa. Dunque, il traffico verrà semplicemente spostato altrove e questa misura non servirà a niente. Come tante altre misure inutili come Area B e il limite a 30 km/h, o persino pericolose come le piste ciclabili, prese da questa giunta per combattere la propria crociata contro le auto”, ha concluso Valcepina.

Sulla stessa lunghezza d'onda Samuele Piscina, consigliere leghista e Lucrezia Ferrero, consigliera di Municipio 7. "È di oggi la notizia che dalla prossima primavera entrerà in funzione la Ztl nell’area di San Siro durante partite e concerti, senza che nessuno abbia trattato la questione in nessuna delle sedi consiliari comunali”, hanno scritto in una nota lunedì. “La Ztl non risolve sicuramente il problema del traffico, ma lo sposta semplicemente nei quartieri limitrofi dove si concentreranno le autovetture aumentando il traffico, e quindi l’inquinamento, e ingorghi per tutti coloro che non erano a conoscenza della necessità di prenotare il posto auto, trovandosi le telecamere, pronte a fare cassa, a bloccare l’accesso. Vorremmo poi capire come sarà normato l’accesso ai parcheggi privati e alle attività che operano nella zona e se i motoveicoli, che notoriamente non creano grandi problemi di traffico, potranno entrare nell’area”.

“Insomma, la questione sta creando una grande confusione anche tra i residenti che non potranno più essere visitati da parenti e amici, non potranno più ricevere assistenza come nei casi degli anziani o avere la garanzia che la propria figlia possa essere riaccompagnata sotto casa durante gli eventi”, hanno proseguito i due esponenti leghisti. “Chiediamo al Comune - hanno concluso - di fare subito chiarezza attraverso un’apposita commissione consiliare e di ripensare al progetto che, così come sembra ideato, creerà solo e unicamente nuovi problemi ai milanesi e non solo".