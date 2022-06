Come sarà la Ztl San Siro. A giugno si parte coi lavori

Nel mese di giugno verranno avviati i lavori per installare le prime 24 telecamere che controlleranno la zona a traffico limitato relativa allo stadio di San Siro. I lavori verranno terminati in circa cento giorni. Le ultime quattro telecamere saranno intanto approvate e si potrà poi procedere anche alla loro installazione. Lo fa sapere Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano, rispondendo ad un'interrogazione di Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia.

La Ztl potrà quindi essere attiva in occasione della prossima stagione calcistica. Si tratta in realtà di un'idea piuttosto vecchia: se ne discuteva già nel 2019, con un altro assessore alla mobilità (Marco Granelli). All'epoca, il progetto prevedeva 17 telecamere. La Ztl era infatti più piccola, in particolare a nord dello stadio. L'idea prevedeva, allora, di consentire l'ingresso durante gli eventi calcistici o musicali ai residenti nella Ztl, agli scooter e a chi avesse acquistato un posto auto attraverso un'applicazione. Probabilmente questi punti sono rimasti inalterati.

La nuova Ztl San Siro

Il disegno della nuova Ztl ricalca più o meno l'idea del 2019, ma con un'estensione sensibile verso nord rispetto ai disegni di allora. Viene infatti incluso tutto il quartiere di Lampugnano e parte del Gallaratese fino a via Ugo Betti, nonché tutto QT8 compreso il Monte Stella. A tal proposito, l'Allianz Cloud risulta inserita nel perimetro della Ztl. Questo significa, ha precisato Censi, che, durante eventi a San Siro, sarà interessata dal provvedimento di limitazione. Nel caso di eventi in contemporanea, l'assessora ha promesso che penserà a valutare eventuali soluzioni specifiche.

A sud, invece, in modo peraltro poco comprensibile, la Ztl è molto più limitata: non va oltre via Novara e via Paravia, nonostante la 'zona 8' delle strisce blu sia più estesa, arrivando ad esempio fino a piazzale Brescia.