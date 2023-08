A che punto siamo con la Ztl di San Siro? La nuova zona a traffico limitato non partirà prima del 2024. Servirà a controllare gli accessi all'area attorno allo stadio Meazza in occasione dei concerti e delle partite di calcio, limitando l'ingresso a coloro che risiedono nella zona e a coloro che hanno preventivamente prenotato un posto auto sulle strisce blu o un parcheggio. L'obiettivo della Ztl è duplice: da un lato limitare il traffico, dall'altro evitare la sosta selvaggia.

Secondo quanto si apprende, le telecamere agli accessi sono già state posizionate. Questo significa, tra l'altro, che i confini sono ormai stabiliti e, a meno di un (improbabile) ripensamento, che però sarebbe a questo punto costoso, non verranno più modificati. Quello che manca è il regolamento attuativo, con i criteri d'accesso. Ecco perché, fino al 2024, sarà presumibilmente impossibile far partire gli occhi elettronici.

Di Ztl a San Siro si parla fin dal 2019, con una 'accelerata' nel 2022 ampliando l'area, fino a toccare il Gallaratese e includere QT8. Le opposizioni, sia in Comune sia in Municipio 7, hanno criticato il piano, definendolo "follia ambientalista di Sala" e sottolineando che il problema del traffico si sarebbe spostato appena al di fuori dei confini della Ztl.

L'area della Ztl

Rispetto al 2019, l'area della Ztl di San Siro è stata ampliata parecchio verso nord, comprendendo i quartieri di QT8 e Lampugnano nonché parte del Gallaratese (fino a via Ugo Betti), ma non verso sud: resta infatti fino a via Novara, tagliando in due il quartiere sull'asse Paravia-Gallarate, escludendo dalla Ztl l'intero quartiere popolare di Selinunte e la zona San Siro fino a via Osoppo.

Una decisione faticosamente comprensibile, dato che durante gli eventi al Meazza questa è comunque un'area sotto pressione per la presenza di mezzi pubblici che vanno fino allo stadio, come il tram 16. Visto che si è deciso di ampliare l'area a nord, rimane un punto di domanda il mancato ampliamento dell'area anche a sud e a sud-est.

Tuttavia, nonostante le telecamere già installate, c'è chi propone di ripensare l'area e allargarla ulteriormente, per comprendere i parcheggi d'interscambio di Milano Ovest: Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo. "Non solo - puntualizza Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune - ma va ampliato il servizio di navette, che consentano di raggiungere il luogo degli eventi in maniera rapida".

Le regole della Ztl

Come premesso, non sono ancora completamente definite le regole di accesso alla Ztl. È scontato che i residenti nell'area potranno circolare liberamente anche in occasione degli eventi, ma è probabile che debbano registrare le loro targhe sul sito del Comune di Milano. Un po' come succede per le multe (che sono passate alla modalità online, senza il preavviso lasciato sul cruscotto). Quanto agli 'esterni', come detto si studierà un sistema per il quale potrà passare soltanto chi ha prenotato un posto auto in un parcheggio o sulla strada lungo le strisce blu.

Un altro nodo da risolvere sarà la compresenza nella Ztl dell'Allianz Cloud di piazzale Stuparich. Il regolamento dovrà prevedere qualcosa in caso di eventi contemporanei tra Allianz Cloud e Meazza. E infine, nella Ztl è presente anche il Centro Irccs Santa Maria Nascente della Fondazione Don Gnocchi. Bisognerà pensare qualcosa anche per gli operatori, i pazienti e i visitatori.