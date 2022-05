Perché Mark Zuckerberg è a Milano

Il re di Facebook a Milano. Mark Zukerberg, presidente di Meta, che controlla Messenger, Instagram, WhatsApp e chiaramente Facebook, si trova nel capoluogo lombardo, dopo che nei giorni scorsi ha già visitato Siena e Torino.

A renderlo noto è stato lui stesso con una foto pubblicata sui social mercoledì insieme a Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica. Il viaggio, evidentemente, è per motivi di lavoro. "Bello essere di nuovo a Milano per discutere dei progetti per i nuovi smart glass con Leonardo Del Vecchio e il team EssilorLuxottica - ha scritto Zuckerberg -. Qui Leonardo sta utilizzando un prototipo della nostra interfaccia neurale polsiera Emg che permetterà di controllare gli occhiali e altri dispositivi".

Martedì, invece, Zuckerberg aveva pranzato al ristorante del Cambio nella città piemontese. A svelarlo era stato lo chef Matteo Baronetto che, sulla sua pagina Instagram, aveva commentato così la presenza dell'illustre cliente: “Una Meta-visita oggi a pranzo”.

Zuckerberg e Del Vecchio nella foto postata sui social