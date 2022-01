Per Auser filo d’argento di Abbiategrasso disponibile un fiat Doblò attrezzato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si è tenuta lunedì 17 Gennaio la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, d’inaugurazione del mezzo di trasporto per i cittadini di Abbiategrasso. In questa occasione “I Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro comune, hanno reso disponibile un mezzo di trasporto per le persone anziane e diversamente abili per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale gratuito per i prossimi anni, durante i quali sarà gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko). Quest’anno a ricevere il mezzo è l’Auser Filo D’Argento di Abbiategrasso che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre Auser Filo D’Argento si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani o ammalati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato lunedì 17 Gennaio presso il Castello Visconteo di Abbiategrasso, in Piazza Castello. All’inaugurazione, per festeggiare l’arrivo del mezzo, c’era il Presidente Marinella Boccato, il Vicepresidente Flaviano Viotto e i volontari, oltre alle famiglie di tutti coloro che potranno usufruire del trasporto. “Avere un mezzo attrezzato per il trasporto dei nostri ragazzi è qualcosa di eccezionale - fanno presente le famiglie durante la cerimonia - ci permette di avere finalmente una risposta alle nostre tante esigenze”. “In questo periodo complesso - spiega il Vicepresidente di Auser Filo D’Argento Flaviano Viotto -, nessuno si preoccupa di come la popolazione, specialmente quella più fragile e in difficoltà, debba arrivare negli ospedali. Sono strutture complesse, non semplici da raggiungere per diversi motivi. Noi mettiamo a disposizione - attraverso questo nuovo mezzo - il nostro sostegno per creare condizioni migliori e vantaggi per chi ne ha bisogno. Ci rivolgiamo a quella fascia di popolazione fragile, alla quale appartengono solitamente diversamente abili, anziani, bisognosi di cure. A noi questo mezzo serve per dire qualche ‘no’ in meno, vista la richiesta alta. Ad esempio, assistiamo coloro che hanno bisogno di cure mediche, di andare in strutture e di raggiungere gli ambulatori. L’anno scorso abbiamo effettuato più di 1.500 spostamenti. Qualcuno ci chiede sostegno per fare la spesa, ma principalmente svolgiamo la funzione di sostegno a coloro che devono raggiungere gli ospedali di Legnano, Milano e dintorni”. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito de “I Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore”: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Ed è stato proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.