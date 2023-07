Ricette anti-afa: come combattere il caldo anche a tavola

Indubbiamente, la frase più sentita e ripetuta in questi giorni è: fa caldo. Questa a Milano sarà la settimana più bollente dell'estate. Ma per combattere quest’afa spezza vita, climatizzatori e condizionatori non bastano: è importantissimo infatti assicurare al nostro organismo la giusta energia necessaria per affrontare le temperature più alte.

Tra caldo e sudore, è più facile perdere liquidi e sali minerali, come anche soffrire di ritenzione idrica e sentirsi affaticati dopo aver mangiato. Il caldo quindi si combatte anche a tavola, scegliendo cibi idratanti e ad alto contenuto di sali minerali, come frutta e verdura. Mangiarne 5 porzioni al giorno consente di evitare la disidratazione e la perdita eccessiva di sali minerali; inoltre, il potassio contenuto nei vegetali freschi facilita il drenaggio dei liquidi all’interno dei tessuti, alleviando la pesantezza agli arti inferiori. Ovviamente è anche importantissimo bere molto acqua, mai meno di due litri di acqua al giorno, da incrementare in caso di sport e sudorazione eccessiva; via libera anche a spremute, succhi di frutta, frullati, yogurt, sorbetti.