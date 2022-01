Perchè bere (poco) vino fa bene ai capelli

Forse non lo diresti, ma bere vino con moderazione favorisce la salute dei capelli, grazie al contenuto di polifenoli che svolgono un’azione antiossidante, antinfiammatoria e cardioprotettiva.

Sebbene questo assunto possa risultare sorprendente, recenti studi condotti dal dott.re Corder e dal dott.re Tedesco hanno dimostrato come alcuni componenti del vino possano contrastare due dei fenomeni che caratterizzano la caduta dei capelli: l’infiammazione e la scarsa vascolarizzazione del cuoio capelluto.

Le cause della caduta dei capelli

“Uno dei principali effetti dello stress ossidativo riguarda l’incanutimento dei capelli, causato dal danneggiamento dei melanociti ad opera dei radicali liberi”, spiega il dottor Angelo Labrozzi, farmacista, collaboratore con l’Università di Chieti ed esperto nello studio della caduta dei capelli. “Ma gli effetti dell’ossidazione non si limitano a questo fenomeno, tutto sommato accettabile ed esteticamente trattabile, e possono diventare ben più gravi. Uno stress che si protrae nel tempo può danneggiare le cellule del bulbo pilifero dando come risultato la nascita di un capello debole e tendente alla caduta soprattutto se, ad esempio, a questa problematica si associano inestetismi del cuoio capelluto come forfora e seborrea”.

Allo stesso tempo, la vasocostrizione del cuoio capelluto, dovuta a fattori come il fumo della sigaretta.

Il vino, rispetto a queste problematiche, contribuisce a fornire un innegabile un beneficio.

Va però ricordato che una assunzione giornaliera di una moderata quantità del nettare di Bacco, per favorire il trofismo e il benessere dei nostri capelli, va associata all’utilizzo di integratori alimentari. Questi infatti permettono di compensare lo squilibrio di sostanze nutritive del bulbo pilifero.

Ecco che allora un bicchiere di vino, oltre a essere uno dei modi migliori per liberarsi dallo stress dopo una lunga giornata lavorativa, può diventare anche un prezioso alleato per la bellezza dei capelli.