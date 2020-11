Dieta, come perdere peso senza rinunce

Non sempre dimagire è semplice, soprattutto a causa delle vite frenetiche che conduciamo ogni giorno. Oggi però, grazie al Metodo Bianchini, sembra che sia finalmente possibile riuscire a perdere peso senza dover rinunciare ai propri alimenti preferiti e senza dover continuamente pesare gli alimenti o contare calorie.

Vediamo quindi in cosa consiste il Metodo Bianchini.

Il metodo Bianchini

Il Metodo Bianchini si basa sui principi della biochimica alimentare e le combinazioni dei cibi. Secondo questi principi, infatti, ogni alimento agisce diversamente da persona a persona: di conseguenza, gli alimenti andranno individuati attraverso la conoscenza del proprio corpo e personalizzati per ciascun soggetto. In questo modo lo stile alimentare va a lavorare anche sulla sfera ormonale e sul sistema immunitario, con risultati a volte strabilianti.

L'ideatore di questo metodo è Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e nutraceutico, che vive e lavora a Salò in provincia di Brescia, sul lago di Garda. La sua passione per la biochimica del cibo nasce in adolescenza, in quanto ragazzo sovrappeso e in lotta perenne con i chili di troppo, fino all’applicazione su sé stesso dei principi di quello che sarebbe divenuto il Metodo Bianchini.

Le regole principali

Il Metodo Bianchini può essere definito come uno stile di vita, piuttosto che una dieta, dove non è necessario pesare gli alimenti, non si calcolano le calorie, si possono utilizzare tutti i tipi di cottura, i condimenti sono liberi, non si devono assumere farmaci, integratori o sostituti del pasto e l'attività fisica non è obbligatoria. Inoltre, nessun cibo viene completamente eliminato, perché una nutrizione drastica a eliminazione non apporto alcun beneficio, e le quantità sono illimitate.

Alcuni divieti, anche se pochi, sono comunque presenti, ma questi alimenti andranno evitati fino al mantenimento, che può prevedere fino a 2 o 3 giorni a settimana completamente liberi. Tra gli alimenti vietati nel Metodo Bianchini ci sono:

le bevande, tra cui latte, alcolici, bibite, succhi, spremute, caffè d’orzo e ginseng;

i composti aggiunti, come sale, zucchero e aceto.

Sono invece concessi:

verdure fresche e cotte;

proteine (pesce, carni bianche, selvaggina, tagli magri di carne rossa, uova preferendo l’albume);

pasta, riso, pane, pizza;

legumi;

salumi e insaccati (crudo, mortadella, speck, coppa);

spezie aromatiche - da adoperare nella preparazione dei pasti, dalle proprietà antisettiche e antibatteriche ed indicate anche per contrastare le malattie delle vie respiratorie (pepe, timo, curcuma, chiodi di garofano, prezzemolo, aglio);

frutta fresca con basso indice glicemico (da evitare banana e mela);

i grassi monoinsaturi, saturi omega 6 e omega 3, olio extravergine di oliva a volontà e burro chiarificato;

frutta secca;

dolci (secondo la ricetta originale del Metodo Bianchini);

gelato;

formaggi;

yogurt, mascarpone, panna montata;

tisane non zuccherate, a base di erbe (non di frutta) e dolcificate con fruttosio;

Le azioni immunostimolanti

Ci sono delle azioni che, se svolte quotidianamente, possono aiutarci a stimolare il sistema immunitario e farci sentire più in forze e vitali. Tra queste ricordiamo: