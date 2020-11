Vitamina D, che cosa mangiare per farne il pieno

La vitamina D è molto importante per la salute del nostro organismo, necessaria per l'assorbimento intestinale dei minerali, come calcio e magnesio. Proprio per la sua importanza, una carena di questa vitamina è stata associata a diversi tipi di malattie come debolezza muscolare, ossa fragili, difficoltà di concentrazione, stanchezza ricorrente, diabete e ipertensione.

Secondo un recente studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotto in Spagna, è stata riscontrata in più di 8 pazienti su 10 ricoverati per Coronavirus. La vitamina D, infatti, oltre ad essere fondamentale per la salute delle ossa e dei denti, è un nutriente importante anche per il corretto funzionamento del sistema immunitario.