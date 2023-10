Stanchezza cronica: quali integratori assumere per vivere meglio in autunno

In autunno, ma anche quando siamo sottoposti a grandi cambiamenti, come appunto il cambio di stagione o forti sbalzi di temperatura, il nostro fisico può essere soggetto a pericolose carenze di vitamine e sali minerali. Questa carenza potrebbe comportare malesseri di vario tipo, tra cui quelli più comuni come stanchezza cronica, mancanza di concentrazione e sonnolenza, tutte sensazioni che possono influire negativamente sulla qualità della vita quotidiana. In questo caso potrebbe essere necessaria l’assunzione di integratori per ristabilire l’equilibrio e ritrovare le forze perse. Ma quali sono i benefici degli integratori? E quali sono quelli più indicati a riacquistare le energie? Scopriamolo.

Gli integratori: perché assumerli

Utili a fornire all’organismo una dose maggiore di energia, rispetto a quella data da una dieta sana ed equilibrata, gli integratori possono aiutare ad allontanare quel fastidio perenne di spossatezza. Infatti, il sentirsi sempre affaticati e deboli, con dolori articolari e muscolari o con difficoltà a concentrarsi, sono condizioni che possono essere superate facendo uso, ad esempio, degli integratori per combattere la stanchezza.

Stanchezza: le cause e i sintomi

Le ragioni per cui solitamente ci si può sentire stanchi sono tante, le più comuni sono benigne, come l’aver dormito poco o l’aver fatto troppi sforzi fisici, altre invece hanno a che fare con patologie di diverso tipo. Tra le più comuni ricordiamo: la depressione, l'ansia e lo stress; la prolungata interruzione o mancanza di sonno; lo sforzo fisico; la carenza vitaminica dovuta a un alimentazione scorretta o a una dieta eccessivamente restrittiva; l'anemia e tanto altro ancora.

Quando la stanchezza si cronicizza è solitamente contraddistinta da un senso di fatica persistente accompagnato da una serie di altre manifestazioni e disturbi secondari, ma sempre di carattere cronico, come ad esempio il deficit di memoria e l'incapacità di concentrarsi; stati influenzali (dovuti all’indebolimento del sistema immunitario); mal di testa; dolore muscolare e così via.

Integratori contro la stanchezza: quali assumere?

Spesso per contrastare la stanchezza è sufficiente intervenire sul proprio stile di vita, regolarizzando i ritmi di sonno-veglia, curando l’alimentazione con una dieta equilibrata, facendo attenzione al controllo del peso, evitando uso e abuso di alcol e fumo. Anche l’assunzione di integratori è un modo efficace per non stancare corpo e cervello, anzi, questi ultimi possono aiutare a superare l’affaticamento e a fornire al nostro corpo il fabbisogno energetico e l’apporto aminoacidico giornaliero di di cui ha bisogno. Tra le sostanze e le vitamine maggiormente efficaci per combattere la stanchezza ricordiamo:

Caffeina (da evitare gli abusi);

Ferro;

Creatina;

Vitamina B12;

Coenzima q10;

Vitamina B2;

Vitamina B6;

Magnesio e potassio;

Zinco;

Vitamina C;

Acido folico;

Tè verde.

Quali benefici?

Gli integratori servono soprattutto a integrare una serie di nutrienti che non si riescono ad assumere, o comunque non si assumono nelle quantità necessarie, attraverso una corretta alimentazione. Tra i loro diversi benefici ricordiamo che riducono la stanchezza; contribuiscono ad aumentare il normale metabolismo energetico; riducono significativamente l’influenza dell’astenia sulla qualità dell’umore; mantengono e migliorano la performance fisica e mentale; aumentano le difese immunitarie e favoriscono il buon funzionamento del sistema nervoso centrale.