Come avere i piedi morbidi con rimedi naturali

Se desideri avere piedi morbidi e setosi, questo articolo fa al caso tuo. Scopriamo qui, infatti, tutti i consigli naturali per una esfoliazione dloce e un'idratazione a prova di carezza.

. Esfoliazione

Innanziutto, dopo un bagno o una doccia, ricordati di realizzare un'esfoliazione profonda, il miglior compito estetico per avere piedi morbidi e bellissimi. Per eliminare tutti i duroni e i calli, dovrai usare la pietra pomice. In questo modo rimuoverai tutte le ruvidità dei piedi e la pelle verrà del tutto liscio.

. Idratazione quotidiana

Ebbene sì, sono i piccoli gesti frequenti che fanno la differenza. Dopo ogni doccia ricordati di idratare e nutrire accuratamente la pelle dei piedi con una crema specifica al burro di karitè o all'olio di oliva. Noterai subito la differenza.

. Impacco al latte

Forse non ci avevi ancora pensato, ma se una volta a settimana applichi sui tuoi piedi un impacco al latte, noterai subito come la pelle diventerà presto morbida e idratata. Basta immergere i piedi in una bacinella per dieci minuti!