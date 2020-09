Come curare i capelli secchi dopo l'estate

Se sei reduce dalle vacanze estive e hai bisogno di curare i tuoi capelli sfibrati dal sole e dal mare, questo articolo fa al caso tuo. Tra maschere, impacchi e tagli, scoprirai come far rinascere la tua chioma.

. Maschere per capelli

Obiettivo: ridare morbidezza e luminosità. Scegli un impacco a base di sostanze nutrienti come il burro di karitè, ricco di acidi grassi essenziali o l'olio di mandorla, applicalo dopo lo shampoo per 5 minuti, e il gioco è fatto. Per un effetto ancora più strong, avvolgere i capelli in una pellicola trasparente oppure in un asciugamano riscaldato dal phon.

. Gli oli per nutrire i capelli

Se preferisci una soluzione interamente naturale scegli gli oli per nutrire i capelli. Applicali sui capelli umidi prima dello shampoo, lasciandoli in posa per almeno mezz'ora. Il risultato sono capelli setosi, morbidi e soprattutto non grassi, pronti per la messa in piega. Preferisci l'olio di mandorle (per capelli dalla fibra grossa), o di jojoba.

. Come mantenere il colore dei capelli

È risaputo che dopo l'esposizione solare i capelli risultano più chiari, ma al tempo stesso scoloriscono. Prima di effettuare un nuovo colore, in generale, è meglio rigenerare i capelli con maschere e oli nutritivi, in grado di ridare robustezza al fusto.

. Quando tagliare i capelli

I capelli vanno tagliati quando sono visibilmente danneggiati e ruvidi al tatto. Il surriscaldamento e la fotoesposizione, infatti, alterano la struttura del fusto, rovinandone la cuticola; questo significa che è arrivato il momento di tagliarli.