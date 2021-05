Ciglia, i trattamenti estetici più adatti

Aspetto affascinante in un viso, le ciglia sono un elemento caratterizzante di ogni espressione facciale. Che siano folte, lunghe, curvate, lisce, pigmentate, ogni persona ha la sua tipologia di ciglia. Scopriamo in questo articolo i diversi trattamenti di bellezza delle ciglia: prodotti e trattamenti per la cura delle ciglia, realizzati con sostanze adatte alla zona, sicure nell’uso ed efficaci nel migliorare specificatamente le condizioni del fusto delle ciglia.

Laminazione ed extension

Se con la laminazione si punta sulle ciglia naturali, con le extension si applicano dei prolungamenti alle ciglia per poter creare il perfetto sguardo che solo le ciglia finte applicate magistralmente riescono a regalare. Il trattamento di extension ciglia prevede infatti l’applicazione di ciglia finte, che vengono incollate direttamente al pelo, in modo che cadano da sole seguendo il ciclo naturale di rinnovamento delle ciglia.

Quando scegliere l'extension

Se si desidera un effetto “ciglia finte” (o comunque molto evidente)

Se si ha poco tempo: per chi al mattino ha i minuti contati e non riesce mai a truccarsi come si deve.

In estate (soprattutto al mare)

Se non ci si trucca molto, perché altrimenti struccando troppo frequentemente gli occhi per rimuovere make-up complessi tendono a rovinarsi

Quando scegliere la laminazione