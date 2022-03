Mantieniti in forma con un abbonamento speciale in palestra

Rimanere in forma non è mai stato così importante. Negli ultimi anni il tema del fitness è diventato sempre più centrale, di fondamentale importanza, perchè oltre che di un aspetto estetico, si tratta - sempre più spesso - anche di un tema di salute.

Sono molte, oggi, le persone in sovrappeso che hanno difficoltà ad approcciare in maniera positiva l’attività fisica, o che magari a causa di una vita frenetica dedicano poco tempo al proprio fisico.

Proprio per venire incontro alle loro esigenze e, più in generale, di tutti coloro che desiderano restare in forma, alcune palestre si sono attivate per offrire degli abbonamenti speciali con dei trainer in grado di creare l'allenamento più adatto ad ogni specifica esigenza. Un esempio su tutti? Heron Fitness Club.

La Palestra - Heron Fitness Club

In Heron Fitness Club puoi trovare il supporto adatto per raggiungere i tuoi obiettivi. Lasciati motivare dai migliori trainer a dare il meglio di te e vivi goditi l’esperienza dei corsi di gruppo!

Allenamenti funzionali senza stress, senza code di attesa agli attrezzi e corsi specifici semi-privati rapporto istruttore cliente 1:4.

Ti seguiremo dal primo istante fino al raggiungimento del tuo obiettivo, senza annoiarti con step misurabili e cambio schede periodiche.

La selezione all’iscrizione consente di allenarsi in tranquillità senza disordine e caos nel rispetto del prossimo e delle normative vigenti.

L'offerta - Abbonamenti Sala Pesi e Corsi

Di seguito le diverse tipologie di abbonamenro tra cui puoi scegliere:

Abbonamento Gold

- accesso alla Sala Pesi

- accesso a tutti i Corsi

- Fit Test per rilevare i paramentri di massa grassa e massa magra

- creazione Scheda di Allenamento individuale

Abbonamento Silver

- accesso Sala Pesi o accesso ai Corsi

Condizioni

- Quota di Iscrizione inclusa

- Presenta il voucherin formato digitale o cartaceo alla reception della palestra per convertirlo in abbonamento

- Per accedere è obbligatorio il Green Pass Rafforzato.

Validità

Il Voucher deve essere convertito in abbonamento entro 6 mesi dall'acquisto.

