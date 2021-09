Palestre a Milano: le migliori offerte di Settembre

Ripartire all'insegna del movimento, del benessere del corpo e della mente, ma in sicurezza. Dopo i mesi di lockdown e dopo l'estate, le palestre hanno riaperto con nuove regole e soluzioni ad hoc per offrire il meglio agli abbonati, eliminando paure e rischi.

Ecco allora le migliori offerte in palestre della città meneghina per tornare a prendersi cura di se stessi, in vista della ripartenza per il nuovo anno ed i migliori propositi!

McFIT - Zona Certosa, Città Studi e Fulvio Testi

Il colosso del fitness, numero 1 in Europa, continua il suo investimento aprendo nuovi centri in tutta Italia e puntando sulle città più popolose! A milano è presente con 3 sedi: Milano Certosa (Via Mola 48), Milano Città Studi (Via Sassi 11B) e Milano Testi (Viale Testi 29).

McFIT propone un abbonamento open annuale che comprende: sala pesi e corsi LIVE, oltre a macchinari all'avanguardia e workout per tutti i livelli. L'abbonamento potrà essere attivato entro 6 mesi dalla data di acquisto ed è previsto il recupero mensilità in caso di chiusure dovute al Covid-19.

Goal Fitness - Zona Forlanini

ll centro Goal Fitness di via Mecenate si sviluppa su una superficie di oltre 1000 mq ed è situato in prossimità dell’area commerciale Gucci Rai Masterchef. Con oltre 60 corsi settimanali, 2 sale funzionali adibite per corsi aerobici combattimento, una sala pesi e cardio training è possibile allenarsi in tranquillità e sicurezza ed essere seguiti da istruttori preparati.

In occasione della riapetura delle palestre, Goal Fitness offre ai lettori di MilanoToday un'offerta speciale! Un numero limitato di abbonamenti annuali open scontati del 30% e che comprende:

Sala Pesi

Corsi

Seduta con Personal Trainer

Test iniziale di verifica massa magra e massa grassa

Scheda Allenamento

Group Training

Sport da Combattimento

FitGirl - Zona Quartiere Ticinese

Una palestra solo al femminile, a pochi passi dall'Università Bocconi, in Viale Beatrice d'Este 15. Atmosfera unica ed inclusività caratterizzano il centro FitGirl, che mette a disposizione per tutte le sue iscritte corsi Les Mills, Zumba, Cardio e Tono e Funzionale. La palestra è completata anche da una sezione Wellness e Benessere, per rilassarti dopo l'allenamento.

Disponibili abbonamenti in numero limitato, sia annuali che semestrali, al 40% di sconto!

