Ritrovare la spiritualità: il percorso oltre le chiese e le religioni

Molti di noi sono alla ricerca delle risposte alle tante domande che da sempre accompagnano l’uomo e che, in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo oggi, si fanno ancora più pressanti.

Chi siamo veramente? Da dove arriviamo? Qual è il senso della nostra esistenza? Perché abitiamo in un mondo fatto da tante disparità?

Domande, queste, le cui risposte vanno al di là dei dogmi, attraverso la riscoperta della profondità e della semplicità del messaggio Cristico: tutto ciò attraverso un movimento che va oltre il concetto di religione e chiesa.

Cosa rappresenta il Movimento il Cenacolo?

Per capire appieno questo movimento, è fondamentale comprendere come Il Cenacolo si collochi in una dimensione che va oltre le religioni e le loro istituzioni e non rappresenta una nuova rivelazione.

“Ovviamente - spiegano i membri del movimento - non ci opponiamo ad altri credi o religioni, semplicemente cerchiamo di far conoscere il nostro percorso, senza imporci né chiedere di interrompere la frequentazione della chiesa o di abbandonare il proprio orientamento religioso”.

"Il nostro movimento - chiariscono i componenti de Il Cenacolo - ha un approccio semplice dal quale nasce una collettività, fatta di persone comuni che condividono la conoscenza e l’attuazione dell’insegnamento Cristico fuori da ogni dogma, ritualità o struttura: il contatto con il Divino non ha bisogno di intermediari”.

Quando nasce il movimento il Cenacolo?

Il movimento Il Cenacolo nasce nel 1943; in un periodo così doloroso e difficile emergeva la necessità di ritrovare una spiritualità più profonda, di indicare nuovamente un percorso portatore di quella pace e di quella fraternità che sono alla base dell’insegnamento Cristico.

Puoi conoscere il movimento e riscoprire la profondità e la semplicità del messaggio Cristico attraverso “Scintille dall’Infinito”, un testo in due volumi che parla di vita e spiritualità.

“E questa necessità è ben presente ancora oggi”, dicono i componenti del movimento.

"Da un primo piccolo gruppo, il movimento si sviluppa negli anni fino a raggiungere diverse parti d’Italia, grazie all'aggregarsi spontaneo di persone eterogenee unite dal desiderio di trovare risposte ai grandi perché della vita”.

Per meglio conoscere e capire più da vicino questo movimento, di seguito troverai l'intervista ad alcuni componenti del movimento Il Cenacolo.

Come nasce Il Cenacolo, perché la scelta di questo nome?

“Il Cenacolo nasce a Milano nel 1943 con i primi messaggi dettati da un Entele e raccolti nel testo “Scintille dall’Infinito. Il movimento negli anni si sviluppa, pur senza opporsi ad altri credi o religioni, al di fuori di istituzioni e ritualità. Un movimento fatto di persone comuni, che si incontrano per meditare l’insegnamento ricevuto e condividerlo con chiunque lo desideri. Con Cenacolo intendiamo indicare un luogo dove si condivide e si medita la conoscenza che abbiamo acquisito, dove si condividono letture e meditazioni”.

Parlando del vostro movimento, sottolineate il concetto “oltre Chiese e religioni”, potreste chiarire meglio il senso di questa espressione?

“Certo, ci teniamo molto a far comprendere bene il motivo per cui siamo soliti utilizzare questa espressione. Per noi è molto importante chiarire che Il Cenacolo non è una religione né ha vincoli con religioni o chiese. La Chiesa Cattolica e altre sue ramificazioni sono comunque a conoscenza dell’esistenza del nostro movimento. E a molti loro rappresentanti sono stati inviati estratti o copie del testo “Scintille dall’Infinito”, nella speranza di sensibilizzare queste istituzioni a un ritorno alle radici e alla profonda semplicità del messaggio Cristico.

Altro punto importante, è che nel nostro movimento non si pratica nessun tipo di ritualità. Al nostro interno non ci sono sacerdoti o altri intermediari. Questo perché riteniamo che il contatto con il Creatore debba essere diretto. E sempre per questo motivo, all’interno del movimento Il Cenacolo non ci sono neppure quelli che le istituzioni religiose chiamano sacramenti: dal nostro punto di vista questo significherebbe ridurre in termini unicamente umani e rituali, concetti evangelici di grande sostanzialità.

Dove ci riuniamo per leggere e meditare non è assolutamente da considerarsi come luogo di culto.

Non ci sono infatti altari o icone, ma semplicemente un tavolo e qualche sedia per chi è in presenza

e un computer con uno schermo così da collegarci con chi avesse qualsiasi difficoltà di spostamento”.

Il movimento Il Cenacolo si propone come nuova rivelazione?

“Come si è detto, Il Cenacolo è un movimento Cristico e non rappresenta una nuova “rivelazione”, ma l’approfondimento del messaggio evangelico, interpretato grazie a un ammaestramento pervenuto medianicamente e raccolto nel testo “Scintille dall’Infinito”. Attraverso di esso, è possibile arrivare mano mano a comprendere profondamente il messaggio del Cristo che, liberato da alterazioni e interpretazioni umane, torna alla sua originaria e vera sostanza, ossia alla sua originaria profondità e bellezza”.

Cos’è allora la spiritualità per Il Cenacolo?

“Alla base del nostro modo di intendere la spiritualità c’è la certezza che ognuno di noi è per prima cosa un’anima “ospitata” da un corpo fisico e non un corpo fisico che, forse, ha in sé un’anima. Siamo certi che questa visione, se fatta propria, possa cambiare completamente il modo di vivere di ogni individuo. Spiritualità per noi è vivere il quotidiano consapevoli del nostro essere, soprattutto, spiriti. È cercare di essere in contatto costante e profondo con le energie sottili del creato e del Creatore, indipendentemente dal luogo e dal modo in cui si vive. Spiritualità è per noi sapere che la vita non è fine a se stessa, ma che c’è qualcosa oltre la vita e che la morte, in realtà non esiste: è solo un passaggio prima di un nuovo ritorno”.

Qual è lo scopo de Il Cenacolo?

“Il Cenacolo è semplicemente un’associazione di persone che condividono una volontà comune, quella dell’attuazione dell’insegnamento Cristico e la sua diffusione a tutte le anime alla ricerca della verità. Il nostro scopo è farlo conoscere, al di là delle sovrastutture ritualistiche che ne hanno impoverito l’essenza; al di là delle manipolazioni avvenute nel tempo che ne hanno modificato il senso e al di là della sua interpretazione che vede porre in evidenza l’aspetto unicamente umano che ne ha limitato il vero significato e la potenza. Ai partecipanti al movimento non viene chiesto di fare proselitismo, ma solamente di far conoscere l’insegnamento ricevuto, soprattutto attraverso il proprio modo di vivere e attraverso l’opera, ovvero attraverso un aiuto offerto alle persone, sia concreto, sia e soprattutto attraverso un sostegno spirituale cosicché le persone possano sentirsi accompagnate e sorrette nei momenti difficili della propria vita e che possano, col tempo, anche arrivare a comprenderne la ragione”.

Quali sono le prerogative de Il Cenacolo?

“Forse, la prima è la semplicità dell’ambiente nel quale si svolgono gli incontri, dei modi e del linguaggio dei suoi appartenenti.

A differenza di altre realtà, agli appartenenti al movimento non viene chiesto di formare grandi gruppi, ma piccoli nuclei per una maggiore semplicità ed equilibrio nella conduzione degli incontri nonché per una maggiore facilità di comprensione e scambio delle meditazioni e, infine, per una più capillare dispersione del messaggio ricevuto”.

Come si è sviluppato questo movimento?

“Come dicevamo, dal piccolo gruppo iniziale nato a Milano, Il Cenacolo si è sviluppato negli anni in diverse parti d’Italia. Ogni gruppo è indipendente, ma legato l’un altro si riunisce settimanalmente per leggere e condividere le proprie meditazioni. La partecipazione agli incontri è libera e frutto di una scelta personale, non comporta alcun tipo di vincolo né tanto meno di costo. Gran parte di coloro che si affacciano al nostro ambiente sono spinti dalla necessità di trovare risposte alle proprie domande sulla vita e sul suo senso. È importante per noi sottolineare che chiunque volesse aderire al movimento può farlo liberamente e, altrettanto liberamente, può lasciarlo senza obbligo di giustificazione. Il motto de Il Cenacolo è infatti: Porte aperte, sia in entrata che in uscita”.

