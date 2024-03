Alla riscoperta della nostra spiritualità: Scintille dall’Infinito è il testo che suggerisce come viverla

Come accennato nel precedente articolo, sono molti gli interrogativi che ognuno di noi si pone sulla propria esistenza e che spesso restano senza risposta. E anche coloro che non li ritengono importanti li percepiscono, sebbene nascosti dai mille bisogni della quotidianità.

Cosa c’è oltre la vita? Il nulla? Perché sono nato uomo e non donna, bianco e non di un altro colore? Esiste il caso o c’è dell’altro? Perché per alcuni di noi la vita è priva di difficoltà mentre per altri è una continua, faticosa salita?

Trovando la risposta a queste domande potremo dare un senso alle fatiche e alle gioie dei nostri giorni, colmando il senso di vuoto, di solitudine che a volte sentiamo e placando l’ansia che spesso ci prende e della quale non comprendiamo il perché.

Cos'è Scintille dall'Infinito

Scintille dall'Infinito è una raccolta di messaggi, di dettati medianici, ricevuti tra il 1943 e il 1976 e pubblicati da Il Cenacolo di Milano. “La medianità - precisano i componenti del movimento Il Cenacolo - è strettamente legata al nostro movimento in quanto gli insegnamenti contenuti in Scintille dall’Infinito sono stati dettati a un medium grazie a una Medianità di Legge”.

Il tema della medianità va affrontato con attenzione, ma non deve sempre suscitare diffidenza o timore. Non è un fenomeno eccezionale: è la capacità che ogni individuo ha in sé di percepire le vibrazioni che dal Divino giungono alla nostra dimensione umana. “Anche alcuni passi del Vangelo - spiegano i membri del movimento - riportano episodi connessi alla medianità”.

Leggere Scintille dall’Infinito è come ripercorrere la propria storia dandole un senso differente, è un invito a riflettere su temi profondi ai quali, presi dal quotidiano, non si da sufficiente spazio. Le pagine di questo testo inducono a un’indagine intima che il lettore viene portato a fare con se stesso, a cominciare un viaggio alla (ri)scoperta di sé, ritrovando una nuova spiritualità.

“A coloro che desiderano avvicinarsi a questo testo, suggeriamo di non leggerlo solo con la mente, ma anche con il proprio animo. I temi in esso contenuti non possono passare solo attraverso la nostra parte razionale, ma attraverso la nostra parte spirituale. Solo così potremo arrivare a comprenderli, a sentire se risuonano dentro di noi, liberi poi di decidere se proseguire su questo cammino oppure no”.

Quali messaggi sono raccolti in "Scintille dall'Infinito"?

Riassumere in poche parole l’insegnamento contenuto in questo testo, senza banalizzarne il contenuto non è semplice.

Nella prima parte del primo volume viene trattato il cuore dell’insegnamento: l'esempio e le parole del Cristo raccolti nel Vangelo, liberati dalle distorsioni di secoli di tramando e dalle interpretazioni umane. L’insieme dei messaggi ricevuti e pubblicati da il movimento Il Cenacolo non rappresenta, infatti, una nuova “rivelazione”, ma l’approfondimento sostanziale del messaggio Evangelico.

Commentano i membri del Cenacolo: “Da queste pagine emergono le differenze tra ciò che le istituzioni religiose propongono e l’insegnamento entelico ricevuto: il profondo significato della venuta del Cristo. La manifestazione Cristica non è qualcosa da relegare ad un passato storico, ma vale ancora oggi, per tutta l’umanità, non solo per una sua piccola parte. Rivedere il Vangelo attraverso Scintille dall’Infinito è una preziosa scoperta”.

Gli appartenenti al movimento Il Cenacolo non si definiscono cristiani ma Cristici, volti cioè a diffondere e soprattutto a cercare di vivere il messaggio evangelico nella sua sostanzialità.

Il primo volume prosegue trattando la Medianità, la storia della nostra Origine e della Creazione del nostro ambiente, la Terra. Viene chiarito molto bene chi siamo veramente, perché siamo qui e come è nato l’ambiente nel quale viviamo, dandoci una spiegazione ben diversa da quella che le tradizioni religiose propongono. Si parla di energie, di macrocosmo e microcosmo.

Ci sono pagine sul concepimento, su come avviene il legame tra l’anima in attesa di incarnarsi e quelle che l’aspettano, sulla gravidanza e la nascita. Leggendole, ognuno potrebbe riuscire a rivedere la propria esperienza di figlio o di genitore sotto una luce diversa.

Gli argomenti trattati nella seconda parte del testo portano il lettore a compiere un’ulteriore introspezione toccando molteplici aspetti della nostra vita e fornendo un aiuto per poterli comprendere nel loro significato più sostanziale, applicando quanto, attraverso l’insegnamento Cristico, è stato indicato nel primo volume. Propone come “saper vivere” la vita, mettendone in risalto il suo lato spirituale

Il secondo volume si apre affrontando il tema del Trapasso, fondamentale per comprendere come la morte non sia la fine di tutto, ma un passaggio, una trasformazione di energie.

Prosegue parlando di Rincarnazione e di Karma, della Legge di causa ed effetto, della nostra Evoluzione, del Pensiero e della sua grande potenza creatrice.

Oltre a temi esistenziali, ne vengono trattati altri legati alla quotidianità?

Gli argomenti presenti in questa seconda parte di Scintille dall’Infinito sono di grande arricchimento anche per la nostra “quotidianità”. Ci sono pagine dedicate all’alimentazione, ai tre regni (minerale, vegetale e animale), alle Entità che li seguono e al loro ruolo nella nostra vita, fisica e animica. Si parla inoltre dell’importanza dell’acqua e della respirazione.

Vengono trattati anche temi di grande attualità come l’ecologia, intesa come cura e conservazione del patrimonio ambiente, creato in perfezione dal Divino affinché potessimo vivere delle energie da esso trasmesse.

Ci sono anche cenni di astrologia, nel suo aspetto sostanziale, a conferma di quanto ognuno di noi sia legato ai moti dell’Infinito; ci sono passi dedicati alla matematica, alla musica e alla letteratura.

L’ultima parte del secondo volume raccoglie messaggi di varie Entità che nella vita sono stati medici, scienziati, artisti, poeti, come Buddha, Confucio, Pitagora, Leopardi, Brofferio, Pirandello e molti altri, che si sono manifestate per dare un contributo su una vastissima gamma di argomenti.

Un movimento "a porte aperte"

“Per noi – dicono i componenti del movimento Il Cenacolo - leggere e meditare Scintille dall’Infinito significa imparare a conoscere noi stessi e, soprattutto, la vita per poterla comprendere. Da queste meditazioni ognuno di noi riceve il sostegno per superare le difficoltà di questa nostra avventura umana”. Compenetrare un testo così profondo non è facile, così come non è facile analizzarlo da soli.

Per questo i membri de Il Cenacolo si ritrovano per leggere e condividere insieme gli insegnamenti di Scintille dall’Infinito ogni settimana. La partecipazione agli incontri è libera, frequentarli non comporta alcun tipo d’impegno né tanto meno di costo.

Infatti, il motto del movimento è “porte aperte”, sia in entrata che in uscita.

