Se nel 2021 a Milano ci sono ancora circhi con animali

Chiunque non provi almeno un po' di disagio nel vedere quest'immagine forse dovrebbe essere sottoposto a una terapia d'urto analoga al trattamento Ludovico del film Arancia Meccanica, che al posto di provocare repulsione per la violenza, però, generi empatia di fronte al dolore. La fotografia purtroppo è stata scattata in questi giorni in piazzale Cuoco a Milano, dove le tigri vengono tenute in attesa di esibirsi con il circo.

Gli animali sono stati immortalati mentre percorrono i pochi metri quadri del loro recinto, e osservando lo scatto più attentamente, in secondo piano, si vedono altre gabbie, più piccole e oltremodo anguste, dove evidentemente vengono costrette in altri momenti, con molta probabilità durante i lunghi ed estenuanti viaggi che devono affrontare per spostarsi da una città all'altra. Ma tutto ciò è perfettamente legale. Eppure il punto è proprio questo. A livello europeo Paesi come Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Olanda hanno vietato completamente i circhi che coinvolgono gli animali o introdotto norme molto severe in materia.

E in Italia? Nel 2020 a Milano è stato introdotto un nuovo regolamento in materia, ma nella realtà non è cambiato proprio nulla. Approvato lo scorso 3 febbraio dal Consiglio comunale, infatti, il nuovo Regolamento animali diceva basta ai circhi e agli spettacoli che utilizzano animali selvatici; tuttavia, in mancanza di una legge a livello nazionale, il divieto non può essere applicato. In passato alcune città avevano già cercato di bandire queste iniziative fallendo puntualmente poiché, ogni volta, l'Ente circhi presentava ricorso al Tar e vinceva sistematicamente.

La nuova giunta, guidata sempre dal sindaco Beppe Sala, durante il primo consiglio comunale di giovedì 21 ottobre ha parlato anche di voler dare vita a una città innovativa, sostenibile. E giusta. Tutti obiettivi che mal si conciliano con uno spettacolo crudele e figlio di una mentalità anacronistica, che vede nell'animale selvatico un essere da sottomettere e forgiare per il proprio diletto. Se Milano punta davvero a diventare una metropoli sempre più europea, dove l'attenzione all'ambiente si declina in un'ottica di equità e giustizia, non è più possibile autorizzare questo brutale intrattenimento.

Quale potrebbe mai essere l'insegnamento impartito ai cittadini più piccoli nel vedere confinati in pochi metri quadri animali come le tigri che in natura - dove sono ormai quasi estinte - percorrono migliaia e migliaia di chilometri? Cosa mai potrebbero imparare nell'osservare come, solo e soltanto a scopo di profitto, esseri senzienti vengono privati della libertà, ingabbiati, derisi, vessati, addestrati (molto spesso, con metodi cruenti) e comunque obbligati a un'esistenza totalmente incompatibile con la loro natura? Se da sola non può cambiare le cose, la città proiettata verso un futuro equo e rispettoso dei più deboli faccia pressione perché nessuno a Milano, così come nel resto d'Italia, debba più vedere un'immagine tanto triste. Nel 2021 tenere in gabbia delle tigri in una periferia cittadina è consentito dalla legge? Allora la legge deve cambiare.