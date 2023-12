Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La Babbo Running, il concerto di Natale galleggiante e una magica pista di pattinaggio accolgono i visitatori in questo fine settimana

La pista di pattinaggio ai Bagni Misteriosi

Il weekend prima di Natale accoglie Milano in un gioco di luci e di colori che scaldano il cuore.

Primo evento da non perdere: la Babbo Running, la corsa di Natale adatta a tutte le età che sabato porterà tutti i partecipanti vestiti da Santa Claus in giro per il centro della città, con lo scopo di divertirsi e di far divertire.

Nel cuore dei Navigli, alla Canottieri San Cristoforo, uno speciale concerto di Natale con kayak e canoe allieterà adulti e bambini, insieme al tenore Alessandro Veletta e all'arpa di Eleonora Ligabò.

Infine, in Stazione Centrale arriva Sensation On Ice, la grande pista di pattinaggio all'aperto con ben 1500 mq di percorso ghiacciato, allestimenti e 130 mila luci led a basso consumo.