Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano L'ultima tappa della Deejay Ten, i sapori di Milano Golosa e la bellezza dei beni del FAI rendono questo nuovo fine settimana indimenticabile

Cibo (ottimo), sport (tanto) e cultura (bella) sono le tre parole chiave di questo nuovo fine settimana in arrivo.

Si inizia con Milano Golosa, che torna a Palazzo del Ghiaccio per tre giorni imperdibili dedicati all’eccellenza enogastronomica e alle migliori produzioni artigianali Italiane.

Nel cuore di Milano arriva invece la tappa finale della Deejay Ten, la corsa non competitiva in Duomo con 2 percorsi diversi e la musica di Radio Deejay per ballare tutto il weekend.

Infine, impossibile non segnalare le Giornate FAI d’autunno, con numerosi luoghi di cultura aperti e da visitare a Milano. Tutti da scoprire.