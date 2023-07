Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Due concerti imperdibili e una mostra sulle bellezze della foresta accolgono il nuovo weekend di luglio a Milano

Un concerto degli Iron Maiden

Che cosa fare in questo nuovo weekend di luglio a Milano? La risposta - o meglio, le risposte - sono semplici.

Si inizia da un appuntamento quasi storico, il concerto degli Iron Maiden all’Ippodromo San Siro. La celebre band inglese si esibirà dal vivo in qualità di headliner di The Return of the Gods Festival Milano, nell’unica data italiana di “The Future Past Tour”.

Ancora un concerto imperdibile, questa volta quello degli Arctic Monkeys all’Ippodromo La Maura, all'interno degli I-Days Milano Coca Cola.

Infine, impossibile non ammirare il fascino della foresta in Triennale, con la mostra Siamo Foresta, un dialogo artistico tra pensatori e difensori della foresta, tra artisti indigeni e non indigeni.