Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Il concerto dei Muse a San Siro, il festival dell'ukulele al Parco Tittoni e la musica allo Spirit de Milan accolgono questo nuovo weekend di luglio

Una serata al Parco Tittoni

Musica, musica e ancora musica! Il nuovo fine settimana a Milano è una vera esplosione di concerti, festival e serate semplicemente imperdibili.

Si inizia dal mega concerto dei Muse a San Siro, che tornano in Italia all'interno del loro tour mondiale dedicato all'ultimo album Will Of The People, pronti a far emozionare il grande pubblico.

La musica (e il buon cibo) sono i protagonisti anche del festival dell'ukulele al Parco Tittoni, una giornata indimenticabile dedicata al mondo hawaiano con tante bancarelle e speciali food truck di cibo vegano.

Lo Spirit de Milan, invece, si trasforma in una vera mecca del jazz e del soul, con concerti live tutti da scoprire, lunghi un intero weekend.