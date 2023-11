Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La Milan Games Week & Cartoomics, il concerto di Madonna e la nuova mostra dei Lego rendono l'ultimo weekend di novembre semplicemente indimenticabile

Tre appuntamenti imperdibili per questo nuovo weekend in arrivo? Aprite l'agena e segnate.

Primo: la Milan Games Week & Cartoomics, evento immancabile per tutti gli appassionati di gaming, che per tutto il weekend torna alla Fiera di Rho con una nuova edizione unica, la più grande di sempre, per unire tutte le arti in un unico appuntamento cross-mediale tra giochi, videogiochi e cartoni animati.

Secondo: il mega concerto di Madonna al Mediolanum Forum di Assago, la seconda data dell'imperdibile tappa italiana del suo The Celebration Tour.

Terzo (ma non ultimo): la super mostra dei mattoncini Lego al Museo della Permanente, tra galeoni di pirati e affascinanti scorci della Roma medievale.