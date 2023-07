Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La Notte Rosa con una speciale discoteca sotto le stelle, la festa della birra e una mostruosa mostra sugli squali ci promettono un lungo weekend emozionante

La Notte Rosa a Milano

Che cosa c'è di più bello dello scoprire i numerosi eventi estivi a Milano?

Per chi non vuole pensare al caldo ma cerca puro divertimento (e ottimo cibo), tappa obbligata alla festa della birra artigianale a Morimondo, una tre giorni imperdibile con numerosi birrifici e food truck di panini, porchetta, gnocco fritto e tantissimo altro.

Altro giro alla Notte Rosa, manifestazione che per il secondo anno porta in città, in Piazza Città di Lombardia, musica all’aperto, ottimo cibo e speciali drink da gustare sotto le stelle per tutta la notte.

Infine, gli amanti degli abissi non possono perdersi Squali e abissi in Stazione Centrale, un vero e proprio viaggio mozzafiato attraverso i misteriosi abissi oceanici, dal caldo mare tropicale alle fredde acque artiche.