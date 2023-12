Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La magia del Natale è la protagonista assoluta del Ponte di Sant'Ambrogio, con mercatini e villaggi semplicemente imperdibili

Il Villaggio di Natale al Carroponte

L'atmosfera magica del Natale è definitivamente arrivata in città, con tantissimi appuntamenti imperdibili e in grado di scaldare il cuore in questo Ponte di Sant'Ambrogio.

Si inizia dalla Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti del Ponte di S. Ambrogio, che in Piazza Castello accoglie i visitatori tra numerose bancarelle di artigianato, oggettistica e gastronomia.

Nel cuore di CityLife prende vita in questi giorni A Christmas Magic, il Villaggio di Natale al coperto più grande d'Italia, che negli spazi di Allianz Mico accoglie cittadini e turisti con una speciale pista di pattinaggio, il Luna Express e un magico bosco incantato.

Infine, impossibile non segnalare il Villaggio di Natale al Carroponte, oltre 25 mila metri quadrati di magia e luci, tra numerose attrazioni e la bellissima Casa di Babbo Natale.