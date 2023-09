Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La grande festa della danza di Roberto Bolle, il villaggio della pizza e il ritorno di MiTo Settembre Musica ci accolgono per un fine settimana imperdibile

Che cosa c'è di più bello di un settembre pieno di eventi? Segnatevi in agenda questi tre appuntamenti semplicemente imperdibili, e godetevi un weekend indimenticabile.

Primo appuntamento al Coca Cola Pizza Village, nel cuore di CityLife, dove poter gustare ottime pizze insieme ai maestri pizzaioli e a tanta bella musica dal vivo.

In Piazza Duomo Roberto Bolle accoglie il pubblico con OnDance, la grande festa della danza con workshop, incontri, serate danzanti, open class di classica, contemporanea, tango, swing e street dance.

Infine, gli amanti della musica non possono perdersi MiTo Settembre Musica, il grande festival diffuso in città dedicato non solo alla musica classica, ma anche a quella jazz e swing.