Farà troppo caldo o pioverà? Nel dubbio, meglio avere (anche) un piano C per il nuovo weekend in arrivo

Piove o non piove, fa caldo o fa troppo caldo? Per gli amanti delle cattive previsioni (o dei cattivi presagi) l'importante è sempre avere un piano B. Nel mio caso, anche un piano C. In questo week-end in arrivo, il primo in zona bianca, mi sono segnata in agenda eventi all'aperto e al chiuso, giusto per non sbagliare, o per sbagliare più volte.

Farei senza dubbio un salto da Ride Milano sui Navigli, perchè tra concerti, mostre e spettacoli c'è solo l'imbarazzo della scelta, e mi manca il Mercato Metropolitano (meno le zanzare).

Sfiderei poi il mio scarso senso pratico perdendomi nel labirinto allo Spazio Leonardo, l'installazione ideata dal coreografo Riccardo Buscarini e dall'artista Francesca Lando dedicata al distanziamento dei rapporti sociali in questo momento storico: se non leggete più i miei articoli, saprete dove trovarmi.

Infine, concluderei il mio week-end assistendo a uno spettacolo di Milano Flamenco Festival, rassegna dedicata alla danza spagnola e contemporanea al Piccolo Teatro Strehler e in luoghi vari. Che cosa c'è di più bello che farsi travolgere dalla pura energia di questo ballo, soprattutto se ancora non si è capito come usare le nacchere?