Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La magia del Lago dei Cigni sul ghiaccio, una passeggiata romantica e una mostra sul vero reportage sono i nuovi appuntamenti immancabili del weekend

Il Lago dei Cigni, spettacolo sul ghiaccio

Ebbene sì, il nuovo weekend è già alle porte: per chi cerca cosa fare (ma anche per chi sta ancora decidendo se alzarsi o meno dal letto), ecco la mia scelta personale di tre eventi imperdibili in città tra arte, teatro e cultura. Armatevi di sciarpa (e cappello, e maglietta termica) e uscite di casa: non ve ne pentirete.

Prima tappa al Mudec, dove le meravigliose fotografie di Robert Capa raccontano i lavori di uno dei maestri del reportage del Novecento, un vero viaggio alla scoperta di oltre 80 stampe fotografiche, alcune delle quali mai esposte prima in una mostra italiana, accompagnate da una rara intervista rilasciata dal fotoreporter ad una radio americana negli anni '50.

Dal Mudec al teatro, più precisamente quello degli Arcimboldi, dove arriva la magia del Lago dei Cigni, uno spettacolo imperdibile sul ghiaccio, con una grande pista di pattinaggio dove si esibiranno artisti e ballerini, circondati da musiche avvolgenti. Impossibile mancare, soprattutto per chi crede nelle grandi emozioni (tipo la sottoscritta che sarà in prima fila).

Infine, per i più romantici, l'appuntamento è al Cimitero Monumentale, dove, in occasione di San Valentino, sarà possibile immergersi in una bellissima passeggiata per scoprire alcuni meravigliosi monumenti e tombe di coppie che si tengono per mano, teneri baci, struggenti addii e testimonianze di amore eterno.