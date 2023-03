Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La Festa d'Irlanda, una mostra speciale dedicata alle donne e un appuntamento che profuma di buon vino sono i tre appuntamenti immancabili del weekend

Che cosa c'è di più bello che godersi le belle giornate di marzo in città? Scoprire i bellissimi eventi di marzo in città!

L'Irlanda non è mai stata così vicina con l’Ireland Week, una settimana dedicata alla scoperta dell’Isola di Smeraldo, con oltre 50 eventi - organizzati dall’Ente del Turismo Irlandese - dedicati a musica, cultura, tradizioni, gastronomia, divertimento e attenzione alla sostenibilità. Se amate le Cliffs of Moher e la birra alla spina, sapete già dove andare.

Seconda tappa immancabile da Milano in Vino, una tre giorni all’insegna del buon vino e della musica che torna in Piazza Città di Lombardia con oltre sessanta aziende, per un totale di più di trecento etichette da tutta la penisola. Bianco, rosso o rosè, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Infine, un appuntamento dedicato a tutte le donne presso il Bicocca Village, che ospiterà la mostra Smettetela di farci la festa, una serie di 36 illustrazioni dell'artista e femminista Stefania Spanò, meglio conosciuta come Anarkikka, accompagnate da frasi concise e ironiche che colpiscono dritto al cuore. Impossibie mancare.