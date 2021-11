Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Yoga, creatività e musica nei quartieri raccontano il nuovo fine settimana in arrivo

Se il freddo arriva, Milano risponde. E lo fa con festival, incontri e numerosi eventi da non perdere.

Nel weekend in arrivo la mia prima scelta è la Holis Week, la settimana dedicata al benessere e alle arti olistiche con lezioni di yoga e incontri di meditazione. Senza dimenticare la lettura dei tarocchi e l'astrologia, perchè capire che cosa succederà al tuo segno zodiacale non è mai una scelta sbagliata.

Mi dirigerei poi in via Bergognone da Base per scoprire la nuova edizione di IF!, il Festival della creatività che quest'anno prevede più di 50 appuntamenti tra interviste, incontri e dibattiti con più di 100 speaker italiani e internazionali. Un'occasione unica per celebrare il valore della creatività nella comunicazione, così importante ma non per questo (ahimè) così diffuso.

Infine, ascolterei uno dei bellissimi concerti della Filarmonica nel Municipio 6, tra i quartieri di Bisceglie, Lorenteggio, Barona e Giambellino. Non c'è niente di più bello che far entrare le melodie della musica da camera nelle biblioteche e nei teatri di quartiere. Provare per credere.