Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Le Giornate Fai d'Autunno, un musical imperdibile e una mostra che fa riflettere sono i miei appuntamenti del weekend

Musica, cultura e fotografia sono le tre parole chiave del mio nuovo weekend, che in questa "ottobrata milanese" promette due giorni di caldo e di sole.

Prima tappa al Teatro Nazionale CheBanca!, dove va in scena il musical di Sister Act, una delle più belle storie di riscatto, fratellanza e inclusione che ha emozionato e fatto divertire intere generazioni.

Secondo giro alla scoperta di luoghi bellissimi della città, solitamente inaccessibili, che aprono le loro porte grazie alle Giornate Fai d'Autunno, un'occasione unica per scoprire, tra gli altri, Palazzo Diotti - sede della Prefettura - Palazzo Cusani e la bellissima Villa Necchi Campiglio.

Infine, non potrò mancare al Pac, che anche quest'anno ospita Riscatti, la mostra fotografica che per questa edizione entra nelle carceri di Milano, con oltre 800 fotografie da ammirare per scoprire un mondo forse lontano, ma estremamente attuale. Da raccontare, per non dimenticare.